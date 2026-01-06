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Польша призвала страны Европы вооружаться

06 января 2026 05:42
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Польша призвала страны Европы вооружаться. С таким заявлением выступил премьер Дональд Туск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша призвала страны Европы вооружаться-2

По словам политика это необходимо, чтобы показать силу и единство перед лицом возможной агрессии. Якобы никто не будет воспринимать всерьез слабый и раздробленный Евросоюз, ни его друзья, ни многочисленные враги. Поэтому всем участникам содружества необходимо начать как можно скорее и больше вооружаться, иначе европейским странам придет конец. При этом сам Дональд Туск не пояснил, чем продиктовано его сильное беспокойство о безопасности Европы. Отметим, Польша запланировала на 2026 год рекордный военный бюджет – 4,7 % ВВП.

# Польша

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