Портал в XIX век! Как Лошицкий парк стал одной из самых популярных площадок этого лета?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Летний музыкально-туристический сезон в Минске продолжает собирать тысячи гостей. И Лошицкий парк прочно удерживает статус одной из самых популярных площадок. Предлагаем вам сменить ритм современной музыки на изящные аккорды прошлого. Ведь Лошицкая усадьба – это настоящий портал в XIX век. Как же складывалась история этого культового места? Узнаем прямо сейчас!