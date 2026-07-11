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Портал в XIX век! Как Лошицкий парк стал одной из самых популярных площадок этого лета?

11 июля 2026 12:10
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Летний музыкально-туристический сезон в Минске продолжает собирать тысячи гостей. И Лошицкий парк прочно удерживает статус одной из самых популярных площадок. Предлагаем вам сменить ритм современной музыки на изящные аккорды прошлого. Ведь Лошицкая усадьба – это настоящий портал в XIX век. Как же складывалась история этого культового места? Узнаем прямо сейчас!

«Гостеприимная столица». В Минске проходит летний музыкально-туристический сезон – рассказываем, что в программе.

Портал в XIX век! Как Лошицкий парк стал одной из самых популярных площадок этого лета?-2

Анастасия Макеева, корреспондент:
Конечно, Лошицкий парк – это такая жемчужинка, достояние Минска. Здесь очень приятно гулять в любой сезон. На территории комплекса очень много прогулочных аллей, но самой старой считается Липовая аллея.

Надежда Бусел-Гавриленко, старший научный сотрудник филиала «Музей «Лошицкая усадьба»:
Именно она вела к усадебному дому. Гости проезжали через въездные ворота и домик сторожа. Среди гостей – это все известные фамилии Минска – Чапскийе, Ванькович и Желтовские, Дунин-Марцинкевич – тот самый драматург.

Подробности в видео.

# Туризм # Музеи Минска # Парки Минска

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