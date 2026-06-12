«Гостеприимная столица». В Минске проходит летний музыкально-туристический сезон – рассказываем, что в программе

Ольга Цыбульская, заместитель директора государственного учреждения «Минскконцерт»:

Старт был яркий и мощный, как, наверное, вы заметили, и наши зрители, жители столицы и гости столицы, что появились новые площадки. Каждый год стоит большая задача, чем же удивить, какие площадки раскрыть, но тут нам навстречу идет и сам город.

В частности, хотелось бы отметить площадку, это историко-культурный комплекс «Лошицкий» по улице Чижевских, 17. Он в сентябре 2025 года открылся. И сразу же, конечно же, хотелось бы его презентовать, показать нашим жителям, гостям, потому что летний музыкально-туристический сезон, как вы сказали, и называется «Гостеприимная столица». Эта площадка имеет атмосферу камерную, уютную, историческую мы наполнили театральными коллективами. Каждую пятницу с 7 часов вечера вы увидите театральные коллективы знаковые, я имею в виду, имеющих статус заслуженных коллективов, наши профессиональные коллективы. Это могут быть некие и интерактивные мероприятия, и вокальные мероприятия от театров, спектакли.