Фестиваль уличных видов спорта стартовал в Минске

Праздник спорта, скорости и движения. В столице официально стартовал масштабный фестиваль «Minsk Urban Fest». Проект, организованный Президентским спортивным клубом, превратил парк имени Уго Чавеса в настоящую арену для экстремального спорта и современного уличного искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа фестиваля объединила лучших атлетов и представителей уличной культуры из Беларуси и России. В течение двух дней спортсмены будут соревноваться сразу в восьми дисциплинах. Зрителей ждут зрелищные трюки на скейтбордах, самокатах и велосипедах. Любители скорости по достоинству оценят заезды в дисциплине эндуро-кросс, а сторонники командной игры сойдутся на стритбольных площадках. Также в программе динамичный брейк-данс, функциональное многоборье и экстремальный забег с препятствиями.

Александр Глеб, экс-футболист национальной команды Беларуси:

Новое поколение у нас в стране очень спортивное. Главное создать условия, что и государство делает. Я считаю, таких площадок надо побольше и мероприятий тоже. Ведь наша молодежь любит всегда чем-то заниматься. А когда ты им что-то создаешь, они очень мотивированы и с огромным желанием идут на площадки заниматься.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Представители различных субкультур обращались с просьбой поддержать их виды спорта. Представители УКР, представители непосредственно уличных видов спорта. Естественно, уже долгие годы в Президентском спортивном клубе обсуждалось мнение, надо поддержать.