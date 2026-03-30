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Страстная неделя началась у католиков и протестантов Беларуси

30 марта 2026 08:20
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У католиков и протестантов началась Великая Страстная неделя. Каждый день наполнен воспоминаниями о последних днях земной жизни Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страстная неделя началась у католиков и протестантов Беларуси-2

В костелах главные службы пройдут начиная с 2 апреля. С вечера Великой Субботы наступает вершина литургического года: святая Пасхальная ночь. Воскресение Господне у католиков в 2026 году отмечается 5 апреля. В этот же день по православному календарю – Вербное воскресенье.

# Католики Беларуси

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