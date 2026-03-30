Страстная неделя началась у католиков и протестантов Беларуси

У католиков и протестантов началась Великая Страстная неделя. Каждый день наполнен воспоминаниями о последних днях земной жизни Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В костелах главные службы пройдут начиная с 2 апреля. С вечера Великой Субботы наступает вершина литургического года: святая Пасхальная ночь. Воскресение Господне у католиков в 2026 году отмечается 5 апреля. В этот же день по православному календарю – Вербное воскресенье.