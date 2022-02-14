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Более 300 единиц техники военные передислоцировали с Осиповичского полигона под Гомель

14 февраля 2022 18:26
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Новости Беларуси. 14 февраля в рамках выполнения учебно-боевых задач белорусские и российские военнослужащие совершили многокилометровый марш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 300 единиц гусеничной техники передислоцировано с Осиповичского полигона в район выполнения учебно-боевых задач в Гомельской области. Техника перемещена в том числе с колесных тягачей МАЗ и МЗКТ, которые в начале 2022 года приняты на вооружение белорусской армии.  

Более 300 единиц техники военные передислоцировали с Осиповичского полигона под Гомель -1

Сергей Томчик, начальник автомобильного управления Министерства обороны:  
В соответствии с нашим заказом выполнены все требования завода производителя. Тягачи довольно успешно себя показывают в ходе выполнения задач, кроме того, они укомплектованы всем необходимым оборудованием для перевозки как колесной, так и гусеничной техники на большие расстояния.  

Активная фаза совместного учения Вооруженных Сил Беларуси и России продолжится до конца недели. По завершении маневров российские войска вернутся в пункты постоянной дислокации.  

# Военные учения # общество # Сергей Томчик # Фотофакт

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