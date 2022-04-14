Жильём обеспечат. На какие льготы могут рассчитывать дети-сироты?

Подарить любовь и заботу, помочь сделать первый шаг во взрослую жизнь, дать крышу над головой тем, кто остался без родного плеча – больше чем просто слова. Защита и поддержка детей-сирот – одна из приоритетных задач государства.
Подарить любовь и заботу, помочь сделать первый шаг во взрослую жизнь, дать крышу над головой тем, кто остался без родного плеча – больше чем просто слова. Защита и поддержка детей-сирот – одна из приоритетных задач государства.
Александра Малюкевич, начальник отдела жилищной политики Администрации Заводского района г. Минска:
Несовершеннолетние дети-сироты обеспечиваются государством полностью. Ребята в возрасте от 18 до 23 у них также в разных направлениях организована государственная поддержка, в том числе и в сфере жилья.
Социальные квартиры решают наболевший жилищный вопрос на раз-два. Заветные квадраты предоставляются совершенно бесплатно сроком на 5 лет.
Александра Малюкевич:
По истечению этого срока для данной категории жилые помещения социального пользования переводятся в другую категорию, уже с взиманием платы. Но в целом при расчете этой платы применяются понижающие коэффициенты, поэтому стоимость доступна. Если брать в рамках Заводского района, то в отношении однокомнатной квартиры, эта сумма будет порядка 30-40 рублей.
Прекрасной альтернативной социальному жилью для детей-сирот может стать строительство собственной квартиры на льготных условиях.
Александра Малюкевич:
Приоритетным направлением является застройка городов-спутников. Информация о том, что такое жилье поступило на распределение, вывешивается в общедоступных местах. В частности, на сайте Администрации Заводского района, на сайте Мингорисполкома.
Так, при распределении жилплощади дети-сироты обладают уникальным правом на внеочередное предоставление государственной поддержки.
Александра Малюкевич:
Лица из числа детей-сирот принимаются на учет нуждающихся либо по месту жительства, либо по месту приобретения статуса. Такое лицо должно обратиться в службу «Одно окно» местного исполкома.
Руку помощи протянут всем желающим. В 2021 году территориальные центры социального обслуживания населения столицы оказали услуги по сопровождению почти 1,5 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Яркий пример того, что без заботы и внимания не останется никто.