Жильём обеспечат. На какие льготы могут рассчитывать дети-сироты?

Подарить любовь и заботу, помочь сделать первый шаг во взрослую жизнь, дать крышу над головой тем, кто остался без родного плеча – больше чем просто слова. Защита и поддержка детей-сирот – одна из приоритетных задач государства.

Александра Малюкевич, начальник отдела жилищной политики Администрации Заводского района г. Минска:

Несовершеннолетние дети-сироты обеспечиваются государством полностью. Ребята в возрасте от 18 до 23 у них также в разных направлениях организована государственная поддержка, в том числе и в сфере жилья.

Социальные квартиры решают наболевший жилищный вопрос на раз-два. Заветные квадраты предоставляются совершенно бесплатно сроком на 5 лет. Александра Малюкевич:

По истечению этого срока для данной категории жилые помещения социального пользования переводятся в другую категорию, уже с взиманием платы. Но в целом при расчете этой платы применяются понижающие коэффициенты, поэтому стоимость доступна. Если брать в рамках Заводского района, то в отношении однокомнатной квартиры, эта сумма будет порядка 30-40 рублей. Прекрасной альтернативной социальному жилью для детей-сирот может стать строительство собственной квартиры на льготных условиях.

Александра Малюкевич:

Приоритетным направлением является застройка городов-спутников. Информация о том, что такое жилье поступило на распределение, вывешивается в общедоступных местах. В частности, на сайте Администрации Заводского района, на сайте Мингорисполкома. Так, при распределении жилплощади дети-сироты обладают уникальным правом на внеочередное предоставление государственной поддержки. Александра Малюкевич:

Лица из числа детей-сирот принимаются на учет нуждающихся либо по месту жительства, либо по месту приобретения статуса. Такое лицо должно обратиться в службу «Одно окно» местного исполкома.