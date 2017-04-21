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Онлайн-трансляция из гнезда сокола-пустельги: новый проект «Аховы птушак Бацькаўшчыны»

21 апреля 2017 20:47
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Новости Беларуси. Ни минуты покоя или как интернет меняет жизнь пернатых!

Для того, чтобы увидеть редких птиц, например, сокола-пустельгу, теперь не обязательно ехать в места их обитания.

Онлайн-трансляция из гнезда сокола-пустельги: новый проект «Аховы птушак Бацькаўшчыны»-1

Достаточно иметь компьютер и выход во всемирную сеть. Новый ресурс открыла организация ««Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Удивительно, но птицы не боятся повышенного внимания и с удовольствием позируют на камеру.

Сейчас у них интересный период – гнездовья. Так что каждый может увидеть, как создают свой быт пернатые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Птицы Беларуси

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