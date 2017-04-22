Добрая традиция СТВ – улучшать: телеведущая Ирина Ромбальская об участии сотрудников телеканала во Всебелорусском субботнике

Новости Беларуси. Не только рассказать и показать, но и потрудиться. Наш телеканал также не остался в стороне от субботника. Мои коллеги сегодня работали на территории Республиканского детского реабилитационного центра в Минске.

За грабли и лопаты взялись и телеведущие, и режиссеры, и журналисты.

В итоге аллеи центра украсили цветы и можжевельник. Последние, к слову, считаются деревьями жизни. Что очень символично.