Добрая традиция СТВ – улучшать: телеведущая Ирина Ромбальская об участии сотрудников телеканала во Всебелорусском субботнике
Новости Беларуси. Не только рассказать и показать, но и потрудиться. Наш телеканал также не остался в стороне от субботника. Мои коллеги сегодня работали на территории Республиканского детского реабилитационного центра в Минске.
За грабли и лопаты взялись и телеведущие, и режиссеры, и журналисты.
В итоге аллеи центра украсили цветы и можжевельник. Последние, к слову, считаются деревьями жизни. Что очень символично.
Ирина Мартьянова, телеведущая СТВ:
Настроение классное, потому что мы ведь работаем вместе. Посмотрите участок нашей работы, это метров 100 или 200 мы очистили.
Хочется надеяться, что не зря, что всё, что мы сегодня делаем, будет на пользу.
Ирина Ромбальская, телеведущая СТВ:
Я сегодня три туи посадила. Многие наши телеведущие и корреспонденты тоже посадили свои деревья, свои цветы. И это добрая традиция СТВ – отправляться куда-то и улучшать.
Вместе с журналистами на субботнике трудились также и сотрудники Департамента охраны МВД Беларуси. Они подготовили для ребят-постояльцев центра подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Епимашко, заместитель начальника отдела кадров Минского городского управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь:
Мы помогаем наводить порядок на прилегающей территории: убираем листья, красим.
Это важно, нужно показать делом своим то, что сотрудники милиции такие же обычные люди,
которые небезучастны к проблемам нашего населения, социально-незащищённым слоям населения, таким, как дети.