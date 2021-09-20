«Попытка оторвать Китай от России?» Эксперты объяснили, зачем США создавать структуру AUKUS

Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы несем определенные издержки из-за того, что начинаем разворачиваться на Восток. Например, новость этих выходных, когда на границе нашли труп беженки из Ирака. И еще троих человек мертвых нашли на территории Польши. Получается, что у нас здесь цивилизационный раздел между Западом и Востоком, и мы получаемся сейчас восточная страна, если рассуждать геополитикой?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Еще в начале 1990-х годов четко была определена стратегия или концепция раздела между Западом и Востоком. Мы не раз говорили о лимитрофных государствах, и Беларусь как раз не относится к ним, а относится к крайней границе восточной цивилизации. И это неизбежно будет приводить к элементам проявления конфликта между Западом и Востоком. Конечно же, надо понимать, что сейчас этот водораздел цивилизационный будет усиливаться, будут концентрироваться вот эти проявления: в проблемах с мигрантами, смерти мигрантов, беженцев – это только одно из. Самое страшное и то, что мы не должны допустить, когда, условно, проблемы с беженцами, миграционные проблемы плавно начнут перерастать в какие-нибудь приграничные конфликты. Приграничные конфликты будет легко использовать нашим оппонентам, коллективным Западом, чтобы провести какой-нибудь блицкриг или военную авантюру. Мы это видели, понимали и осознаем, что даже в 2020 году у них были такие намерения, была готовность провести какую-то диверсию на границах Беларуси и тем самым спровоцировать какой-то конфликт. Самое важное здесь – осознавать, что сейчас весь мир выходит на совершенно новый этап – создание новой структуры AUKUS. Это новый уровень концентрации и борьбы между ключевыми центрами силы на таком этапе, когда следующим этапом будет мировая война. Кирилл Казаков:

А Франция-то им чем не угодила? Алексей Авдонин:

Франция не угодила очень простым – идет борьба за военные контракты. Франция должна была поставить в Австралию атомные подводные лодки.

Кирилл Казаков:

На 53 миллиона долларов. Алексей Авдонин:

Как результат, естественно, ее обхитрили, обвели, и в течение ближайших 18 месяцев будут выделены средства, чтобы построить, кажется, шесть атомных подводных лодок. Но здесь вопрос очень хитрый. Все СМИ говорят, что это новый союз против Китая. А в действительности все представители заявили, что «мы готовы привлечь Китай в новое образование». Кирилл Казаков:

То есть это попытка оторвать Китай от России? Алексей Авдонин:

Конечно, это очень хитрая игра, развязанная англосаксонским миром и ориентированная на то, что Китай является ключевым драйвером экономического роста.