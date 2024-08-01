Популярный британский блогер попросил напрямую у министра продлить ему срок безвиза

Ему – 25, и родом он из Бристоля, а настоящих друзей нашел в Беларуси. Популярный британский блогер, приехавший к нам по безвизу, опубликовал в социальной сети видеоролик, в котором попросил у министра внутренних дел содействия в продлении срока пребывания в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уильям Эгертон, блогер (Великобритания):

Я всегда хотел приехать в Беларусь, просто не было возможности раньше. Я приехал и влюбился в страну. Но, к сожалению, можно только 90 дней оставаться в Беларуси и скоро нужно будет уехать. Мне осталось три недели. Но я не хочу уезжать, пока что я еще не открыл для себя всю Беларусь. Я обратился к министру, но есть стереотип, что все министры строгие. Но на самом деле он вообще другой. Все было очень быстро, и приняли вопрос по щелчку.