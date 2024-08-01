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Белорусские интернет-издания внедряют в свою работу искусственный интеллект

01 августа 2024 06:50
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Искусственный интеллект проникает в медиапространство. Особенности применения технологий в интернет-СМИ обсудили эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские интернет-издания внедряют в свою работу искусственный интеллект-1

Новые возможности обширны: они помогают анализировать интересы аудитории и предлагать пользователям контент, учитывая географическое расположение и предпочтения. Кроме того, искусственный интеллект позволяет обрабатывать огромные массивы информации за короткое время даже писать тексты, упрощая работу журналистов. Белорусские интернет-СМИ постепенно внедряют новейшие технологии в свою работу.

Белорусские интернет-издания внедряют в свою работу искусственный интеллект-4

Игорь Мамоненко, генеральный директор ООО «БелХард Девелопмент»:
Мы решили первые в Беларуси попробовать широкое использование искусственного интеллекта в решении задач. Формировании контента, формировании индивидуальной потребительской ленты.

Если раньше нейронные сети были конкурентами журналистов, то сейчас традиционные медиа стараются использовать современные технологии на благо работы редакций. Главное – сохранить баланс между автоматизацией процессов и высоким качеством контента.

# СМИ Беларуси # общество

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