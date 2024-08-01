Белорусские интернет-издания внедряют в свою работу искусственный интеллект

Искусственный интеллект проникает в медиапространство. Особенности применения технологий в интернет-СМИ обсудили эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые возможности обширны: они помогают анализировать интересы аудитории и предлагать пользователям контент, учитывая географическое расположение и предпочтения. Кроме того, искусственный интеллект позволяет обрабатывать огромные массивы информации за короткое время даже писать тексты, упрощая работу журналистов. Белорусские интернет-СМИ постепенно внедряют новейшие технологии в свою работу.