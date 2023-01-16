Попросили освободить квартиру в течение дня. История квартиросъёмщика, который оказался без крыши над головой

Новости Беларуси. Покупка квартиры – важное событие в жизни любого человека, и к этому процессу нужно подойти с тщательной подготовкой. Есть много нюансов, на которые стоит обращать внимание, оформляя сделку, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Арендатор, арендодатель, собственник. Когда сталкиваешься с хитросплетениями этих понятий, а точнее находишься в поиске жилья, неважно в какой роли – главное правило, говорят эксперты – это не спешить. Даже если очень сильно торопишься. Именно в этой сфере так легко попасться на мошенников, ну или просто на не очень порядочных людей. Так случилось и с Павлом, всего пару месяцев назад он оказался без крыши над головой. Потребовалось срочно подыскать жилье. Нашел. Проверил все необходимые документы, подписал договор, заплатил и заселился. Но через месяц ни с того, ни с сего хозяин попросил съехать.

Павел:

Я один проживаю, поэтому искал однокомнатную квартиру, тут мне подвернулся отличный вариант. Он меня устраивал и по цене, а еще и квартира находилась недалеко от работы, и вся инфраструктура рядом. Спортплощадка, магазины, банк, почта. В общем, все что нужно для жизни. И вот живу я себе спокойно и как-то с самого утра ко мне без звонка, без ничего приезжает хозяин квартиры и говорит, что я должен освободить квартиру в течение дня. Я спорить не стал, собрал вещи, попросился к друзьям пожить, съехал. В итоге мне друзья сказали, что по договору меня должны был уведомить в месячный срок. Но я понял, что хорошо, что закончилось все так, а не хуже, ведь собственник мог с меня потребовать и деньги за испорченное, допустим, имущество или придумать что-то еще. Должника могут лишить и машины. Что грозит тем, кто не хочет платить деньги за аренду жилья – подробности здесь. Позже, внимательно перечитав договор, Павел понял, что его документ был не типичной формы. Молодой человек нашел сноску мелким шрифтом. Текст, примерно гласил: арендодатель вправе выселить нанимателя, когда ему только заблагорассудится.

Андрей Новик, заместитель генерального директора по идеологической работе Минского городского жилищного хозяйства:

Есть типовой договор, который утвержден постановлением Совета министров и содержит основные понятия. И немного можно менять каждый отдельный договор в любую сторону, но все условия, в том числе и по предоставлению доступа, по расторжению договора, указаны в самом договоре.