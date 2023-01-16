Под Витебском приступили к сбору нового урожая огурцов

Новости Беларуси. Под Витебском собирают первый в этом сезоне урожай огурцов. 20 тонн овощей уже отправили на реализацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под выращивание огурцов в тепличном хозяйстве отведено около 8 гектаров. На каждом – по 25 тысяч растений. В теплицах для них созданы специальные климатические условия. Температурный режим поддерживается около 25 градусов, влажность – на уровне 70 %. А искусственное солнце светит 18 часов в сутки. Это залог качественной и вкусной продукции в середине зимы. Огуречный сезон в теплице продлится до мая. За это время овощеводы планируют собрать около 4,5 тысячи тонн продукции. Затем здесь высадят томаты.

Раиса Крупатина, начальник тепличного комбината:

Под каждое растение подведена капельница. Агроном-агрохимик рассчитывает питание. Как для нас рассчитывает диетолог диету, точно так же и мы рассчитываем. Есть оптимумы. Рассада эта растет, вегетирует растение, плодоношение или массовое плодоношение. Должно быть соотношение элементов питания.