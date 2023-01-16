Прямой эфир

Под Витебском приступили к сбору нового урожая огурцов

16 января 2023 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Под Витебском собирают первый в этом сезоне урожай огурцов. 20 тонн овощей уже отправили на реализацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Витебском приступили к сбору нового урожая огурцов-1

Под выращивание огурцов в тепличном хозяйстве отведено около 8 гектаров. На каждом – по 25 тысяч растений. В теплицах для них созданы специальные климатические условия. Температурный режим поддерживается около 25 градусов, влажность – на уровне 70 %. А искусственное солнце светит 18 часов в сутки. Это залог качественной и вкусной продукции в середине зимы. Огуречный сезон в теплице продлится до мая. За это время овощеводы планируют собрать около 4,5 тысячи тонн продукции. Затем здесь высадят томаты.

Под Витебском приступили к сбору нового урожая огурцов-4

Раиса Крупатина, начальник тепличного комбината:
Под каждое растение подведена капельница. Агроном-агрохимик рассчитывает питание. Как для нас рассчитывает диетолог диету, точно так же и мы рассчитываем. Есть оптимумы. Рассада эта растет, вегетирует растение, плодоношение или массовое плодоношение. Должно быть соотношение элементов питания.

Под Витебском приступили к сбору нового урожая огурцов-7

Новый урожай огурцов поступает в торговые сети Витебска, а также других регионов страны.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Сельское хозяйство # общество # Раиса Крупатина # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польские силовики трижды за неделю пытались вытеснить беженцев на территорию Беларуси
16 января 2023 10:25

Польские силовики трижды за неделю пытались вытеснить беженцев на территорию Беларуси

Как СМИ готовятся к предстоящей политической кампании и какие у них козыри? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу»
16 января 2023 09:31

Как СМИ готовятся к предстоящей политической кампании и какие у них козыри? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу»

Подразделение гвардейской бригады совершит марш в ходе слаживания войск Беларуси и России
16 января 2023 09:17

Подразделение гвардейской бригады совершит марш в ходе слаживания войск Беларуси и России