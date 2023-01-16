«Отлично работает сказкотерапия». Как помочь ребёнку избавиться от фобий?

Пауки, высота, замкнутое пространство. У каждого своя фобия и ужастик. Зачастую корни они пускают в глубоком детстве, но чрезмерная боязнь может быть разной. Абсолютно нормально, если малыш до года не переносит разлуки с мамой и громких звуков. До 3 лет – темноты и формата «один дома». До пяти – молнии. А переступая порог школы, преодолевает кризис. Получу плохую оценку, родители разлюбят, одноклассники не примут. Все это естественно, и здесь крайне важны внимание и помощь родителей.

Александра Магирани, психолог:

Причиной развития фобии может быть какой-то страх, испуг, запугивание родителей. Например, когда родители придумывают бабайку. Это могут быть ссоры, конфликты родителей. Ребенок может испугаться, видя, как один из родителей в истерике, когда ребенок присутствует на погребении. К сожалению, мы очень много ответственности полагаем на мальчиков, говорим эти убеждения, что бояться – стыдно, ты же мальчик. Впоследствии ребенок боится того, что я чего-то боюсь, я трус.

Юлия Боброва, психолог:

Например, он мог захлебнуться немножко водой в бассейне, она могла попасть ему в нос. Или он мог подавиться котлетой дома или в садике. Конечно, он какое-то время будет бояться в принципе есть.

Сердце пополам. Еще одна причина – травма привязанности, когда в стрессовой ситуации ребенок не чувствует поддержки родителей. Если это происходит раз за разом, проблема проглатывается, в дальнейшем можно заработать низкую самооценку и даже невроз. Как следствие – нелады в коллективе и трудности на работе. Нельзя обесценивать и тем более высмеивать переживания вашего чада. Выстраивайте доверительные отношения и прорабатывайте фобии.

Юлия Боброва:

Мама одного из мальчиков в младшей группе обратилась с запросом, что ее ребенок стал бояться засыпать один. Ему кажется, что в шкафу есть монстры из одежды. Ребенку страшно, и он прибегает к родителям и ложиться с ними спать. Оказывается, что они переехали в новую квартиру, это уже стресс. Я предложила маме изначально нарисовать это чудище вместе с ребенком, а затем сходить в магазин или сделать приспособление, которое победит это чудище, либо купить ему игрушку-охранника. Что я могу порекомендовать родителям? Это сюжетно-ролевые игры, когда вы можете быть супергероями со своим ребенком, предоставить ему возможность проявить свои силы, чтобы у него повышалась самооценка и он понимал, что да, я смог, победил.

Александра Магирани:

Отлично работает сказкотерапия. Это когда вы придумываете с малышом сказку, персонажа для страха, что будет олицетворять страх вашего ребенка. И, конечно, очень важно, чтобы в кульминации главный герой, то есть ваш ребенок, победил страх. Также круто работает арт-терапия, когда мы рисуем страх. Попросите ребенка нарисовать страх, как он это видит. А затем можно его порвать на мелкие кусочки либо сжечь. Тоже очень терапевтично.