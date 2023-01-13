Должника могут лишить и машины. Что грозит тем, кто не хочет платить за аренду жилья?
Новости Беларуси. Покупка квартиры – важное событие в жизни любого человека, и к этому вопросу нужно подойти с тщательной подготовкой. Есть много нюансов, на которые стоит обращать внимание, оформляя сделку, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Выходит, человек может снять квартиру, допустим на месяц. Вселиться, а затем бесплатно жить еще полгода до решения суда или до тех пор, пока хозяин не подкараулит и не поменяет замки. Хотя вызвать мастера и поменять их снова в теории не возбраняется и арендатору. А на практике и наниматель, и хозяин в таком случае будут привлечены к ответственности. Право вскрыть квартиру без разрешения собственника и нанимателя остается лишь за экстренными службами.
Андрей Новик, заместитель генерального директора по идеологической работе Минского городского жилищного хозяйства:
В настоящее время правилами пользования жилыми помещениями предусмотрено, что в случае возникновения аварийной ситуации, экстренной жилищные организации могут обеспечивать доступ, вскрывать жилые помещения без присутствия собственника.
Что касается юридической стороны вопроса, к сожалению, выход только один – дожидаться официального постановления суда. Без него арендатора не выпроводить.
Юлиан Мисюкевич, консультант главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Беларуси:
В случае если должник не исполняет требования исполнительного документа в добровольном порядке, взыскатель может обратиться в органы принудительного исполнения с просьбой взыскать задолженность в принудительном порядке. Для этого ему необходимо с исполнительным документом, вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства обратиться в органы принудительного исполнения по месту нахождения должника либо его имущества. В случае если взыскатель не располагает точной информацией, в какой именно отдел исполнения ему необходимо обратиться, он может направить документы главному судебному исполнителю соответствующей области или Минска. И тот в течение трех дней перенаправит данный пакет документов в необходимый отдел принудительного исполнения.
На сегодня полномочия судебного исполнителя достаточно широки, к самым распространенным мерам, принимаемым судебным исполнителем, относятся обращение взыскание на заработную плату должника, на имущество должника: на транспортные средства, недвижимость, денежные средства на счетах, вкладах. Кроме того, судебный исполнитель может ограничить должника в праве на управление транспортным средством.
Но в данном и конкретном случае все не так сладко. Олег Гриневский – иностранец. Трудится в одной из столичных служб такси. И если учесть, что хотя бы его рабочий автомобиль по внешнему виду не соответствует букве закона, то вероятность его легального трудоустройства тоже под вопросом. Вот и получается, что единственное, чем могут, так сказать, наказать мужчину – это лишить его прав, а значит и источника доходов. Замкнутый круг. А хуже всего, что он как гражданин другого государства может и вовсе упорхнуть за пределы страны, ведь пока единственная для него законная зацепка в белорусской столице – это и есть тот самый договор найма.
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Хотя у судебных исполнителей есть полномочия ограничить должника в праве на выезд за пределы страны. К тому же после принудительного выселения собственник вправе составить акт описи имущества и потребовать взыскания ущерба не только морального, но и материального. Только вот Мария Нестюк, ее дочь, зять, да и все близкие уже мало верят, что этот день когда-то наступит. Срок договора найма истекает уже 31 мая. Как долго служители Фемиды будут выносить решение – неизвестно. А все это время в теплой и светлой однушке на Логойском тракте будет в свое удовольствие проживать Олег Гриневский. А потом в один прекрасный момент упорхнет на все четыре стороны. И ищи-свищи ветра в поле.
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