Должника могут лишить и машины. Что грозит тем, кто не хочет платить за аренду жилья?

Новости Беларуси. Покупка квартиры – важное событие в жизни любого человека, и к этому вопросу нужно подойти с тщательной подготовкой. Есть много нюансов, на которые стоит обращать внимание, оформляя сделку, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Выходит, человек может снять квартиру, допустим на месяц. Вселиться, а затем бесплатно жить еще полгода до решения суда или до тех пор, пока хозяин не подкараулит и не поменяет замки. Хотя вызвать мастера и поменять их снова в теории не возбраняется и арендатору. А на практике и наниматель, и хозяин в таком случае будут привлечены к ответственности. Право вскрыть квартиру без разрешения собственника и нанимателя остается лишь за экстренными службами.

Андрей Новик, заместитель генерального директора по идеологической работе Минского городского жилищного хозяйства:

В настоящее время правилами пользования жилыми помещениями предусмотрено, что в случае возникновения аварийной ситуации, экстренной жилищные организации могут обеспечивать доступ, вскрывать жилые помещения без присутствия собственника. Что касается юридической стороны вопроса, к сожалению, выход только один – дожидаться официального постановления суда. Без него арендатора не выпроводить.

Юлиан Мисюкевич, консультант главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Беларуси:

В случае если должник не исполняет требования исполнительного документа в добровольном порядке, взыскатель может обратиться в органы принудительного исполнения с просьбой взыскать задолженность в принудительном порядке. Для этого ему необходимо с исполнительным документом, вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства обратиться в органы принудительного исполнения по месту нахождения должника либо его имущества. В случае если взыскатель не располагает точной информацией, в какой именно отдел исполнения ему необходимо обратиться, он может направить документы главному судебному исполнителю соответствующей области или Минска. И тот в течение трех дней перенаправит данный пакет документов в необходимый отдел принудительного исполнения. На сегодня полномочия судебного исполнителя достаточно широки, к самым распространенным мерам, принимаемым судебным исполнителем, относятся обращение взыскание на заработную плату должника, на имущество должника: на транспортные средства, недвижимость, денежные средства на счетах, вкладах. Кроме того, судебный исполнитель может ограничить должника в праве на управление транспортным средством.