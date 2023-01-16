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Польские силовики трижды за неделю пытались вытеснить беженцев на территорию Беларуси

16 января 2023 10:25
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Политику жестокого отношения к беженцам продолжают наши западные соседи. Белорусские пограничники обнародовали очередные факты вытеснения иностранцев с территории Польши. За минувшую неделю таких попыток было три, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские силовики трижды за неделю пытались вытеснить беженцев на территорию Беларуси-1

Первый случай произошел 11 января. На границу поляки привезли трех иностранцев и, угрожая, пытались заставить их пройти через калитку для животных. Аналогичные эпизоды повторились 13 и 14 января. За эти два дня 11 человек были доставлены к польским заграждениям. При сопротивлении в лицо беженцев польские силовики распыляли перцовый газ.

Тем самым Польша грубо нарушает международное право, доставляя людей на границу без проведения разбирательств и необходимых процедур. Стоит отметить, что польские пограничники в своих отчетах скрывают факты таких «депортаций» и лживо отрицают применение силы в отношении беженцев.

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# Беженцы # общество # Фотофакт

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