Польские силовики трижды за неделю пытались вытеснить беженцев на территорию Беларуси

Политику жестокого отношения к беженцам продолжают наши западные соседи. Белорусские пограничники обнародовали очередные факты вытеснения иностранцев с территории Польши. За минувшую неделю таких попыток было три, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый случай произошел 11 января. На границу поляки привезли трех иностранцев и, угрожая, пытались заставить их пройти через калитку для животных. Аналогичные эпизоды повторились 13 и 14 января. За эти два дня 11 человек были доставлены к польским заграждениям. При сопротивлении в лицо беженцев польские силовики распыляли перцовый газ.

Тем самым Польша грубо нарушает международное право, доставляя людей на границу без проведения разбирательств и необходимых процедур. Стоит отметить, что польские пограничники в своих отчетах скрывают факты таких «депортаций» и лживо отрицают применение силы в отношении беженцев.