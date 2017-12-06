Не сменил «зиму» на «лето»? Штраф от 1 до 5 базовых величин

Наступившая погода в Беларуси заставила пешеходов переодеться, а водителей – «переобуться». 1 декабря обязателен переход на зимние шины. Как Госавтоинспекция будет наказывать за нарушение, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

На сегодня штраф составляет, если задержан первый раз водитель, не выполнив это требование, 1 базовая величина. А повторно в течение года от 2 до 5 базовых величин.

С 1 декабря мы будем контролировать, останавливать транспортные средства и проверять состояние зимних покрышек. Имеется в виду износ, и вообще переустановили ли зимние покрышки на данные колеса.

Каждый водитель должен понимать, что мало того что он рискует собственной жизнью, но нельзя забывать, что рядом с ним проезжают и другие участники дорожного движения, которые от его глупого поступка могут тоже пострадать.

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