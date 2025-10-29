Понимают команды даже на немецком языке! Узнали у кинологов, как щенков готовят к службе

Елизавета Горбачева, инспектор-кинолог питомника служебных собак Минского городского управления департамента охраны, младший лейтенант:

В нашем подразделении, в департаменте охраны, собаки применяются по общерозыскному профилю. В первую очередь, наши собаки выполняют работу по поиску вещей, человека. Это следовая работа, выборка вещи, выборка человека, а также задержание условного либо настоящего нарушителя.

Ольга Бурлакова, ведущая:

С чего начинается обучение обычно?

Анатолий Жоров, младший инспектор-кинолог Минского областного управления департамента охраны МВД, старший прапорщик милиции:

Обучение начинается изначально просто с социализации. То есть берется щенок, выводится в людные места, заходим, например, в какие-то подвальные помещения, где темно. То есть смотрим, как щенок на все это реагирует. Потом просто отбрасываем предмет, смотрим, реагирует ли на него, есть ли интерес к этому предмету. Еще сильные звуковые раздражители. Изначально это все делается издалека, и потом постепенно это все подходит. И ближе к 11 месяцам уже контрольный тест. Если собака его проходит, она идет дальше служить в департамент охраны.