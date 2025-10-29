В Польше заявили о возможности открытия двух КПП на границе с Беларусью

Пока Литва переживает последствия от закрытия границ с нашей страной, разоряя местный бизнес и лишая своих граждан свободы передвижений, Польша неожиданно решила проявить небывалое благоразумие, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Мы все понимаем, что если нам удастся открыть эти два пункта пропуска в «Бобровниках» и «Кузнице», проблема, возникшая из-за закрытой границы, будет в значительной степени решена. Если мы говорим, что можем открыть эти переходы, то это потому, что граница сейчас безопаснее, чем когда-либо.

Однако Туск подчеркнул, что открытие движения будет пробным. Если по какой-то причине окажется, что границу необходимо закрыть, власти не буду колебаться ни минуты. Напомним, на сегодняшний день на белорусско-польской границе действуют лишь два КПП: «Брест» для легковых машин и автобусов и «Козловичи» для грузовиков. После того как Литва закрыла два своих погранперехода, очереди на польском направлении увеличиваются.