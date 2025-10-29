«Этой песне суждено быть дуэтом». Анна Трубецкая и Анатолий Цой рассказали о треке «Радио»

TSOY, певец, телеведущий, актер кино и телевидения:

Что касается нашего знакомства, как-то очень случайно. Благодаря интернету, можно так сказать. Я увидел Аню, она участвовала в одном конкурсе, отметил ее как очень талантливую певицу. Увидел, что участница из Беларуси. И я такой, вау, прикольно. А я очень сильно люблю Минск и часто здесь бываю не только по работе. К слову, 11 лет свой день рождения праздную именно здесь. В очередной раз я прилетел в Минск и рассказывал друзьям, я говорю: а вы знаете, что у вас здесь очень талантливая певица живет? Они говорят: да ты что, какая? Я говорю, что эта девочка участвовала на конкурсе, Аня Трубецкая. Они говорят, так это наша подруга. Я говорю: звоните, зовите срочно, я хочу с ней познакомиться.

Александр Меженный:

Песня «Радио», которую вы как раз таки нам сегодня принесли, как она писалась?