«Этой песне суждено быть дуэтом». Анна Трубецкая и Анатолий Цой рассказали о треке «Радио»

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Трубецкая, певица и Анатолий Цой, певец, телеведущий, актер кино и телевидения.
Александр Меженный, ведущий:
Как получился вот этот творческий союз?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Трубецкая, певица и Анатолий Цой, певец, телеведущий, актер кино и телевидения.
Александр Меженный, ведущий:
Как получился вот этот творческий союз?
TSOY, певец, телеведущий, актер кино и телевидения:
Что касается нашего знакомства, как-то очень случайно. Благодаря интернету, можно так сказать. Я увидел Аню, она участвовала в одном конкурсе, отметил ее как очень талантливую певицу. Увидел, что участница из Беларуси. И я такой, вау, прикольно. А я очень сильно люблю Минск и часто здесь бываю не только по работе. К слову, 11 лет свой день рождения праздную именно здесь. В очередной раз я прилетел в Минск и рассказывал друзьям, я говорю: а вы знаете, что у вас здесь очень талантливая певица живет? Они говорят: да ты что, какая? Я говорю, что эта девочка участвовала на конкурсе, Аня Трубецкая. Они говорят, так это наша подруга. Я говорю: звоните, зовите срочно, я хочу с ней познакомиться.
Александр Меженный:
Песня «Радио», которую вы как раз таки нам сегодня принесли, как она писалась?
Анна Трубецкая, певица:
Песня на самом деле имеет интересную историю, интересную судьбу, потому что изначально эта песня была написана в репертуар в мой сольный. И когда-то, в очередной раз, когда Толя обрадовал меня своим визитом в Беларусь, в Минск, мы, как два абсолютно повернутых на музыке человека, под гитару, под чашку вкусного кофе делились друг с другом демками. И тут я ставлю Толе свою песню «Радио», и он говорит: слушай, а помнишь, мы с тобой как-то обмолвились, что можно и дуэт записать? Так эта песня реально классно подходит под дуэт. Не хватает мужского вокала. И я поняла, что этой песне суждено быть дуэтом, потому что, на мой взгляд и на взгляд наших друзей, наши голоса действительно сочетаются, поэтому мы решили сделать эту песню дуэтной. В итоге получился классный результат.
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