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В Мядельском ФОЦ увеличат набор в секцию по футболу. Занятия проводят бесплатно

05 мая 2022 14:22
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Новости Беларуси. В Мядельском физкультурно-оздоровительном центре увеличат набор в секцию по футболу – плюс 30 юных спортсменов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас здесь работает две группы, в каждой занимается по 10 человек. На занятиях воспитанники играют в мини-футбол.

В Мядельском ФОЦ увеличат набор в секцию по футболу. Занятия проводят бесплатно-1

Зимой тренировки проходят в спортзале, а с приходом тепла – на свежем воздухе. У юниоров уже есть профессиональные победы. Так, сборная Мядельского района по футболу стала призером на зональном этапе турнира «Кожаный мяч», а в 2021 году завоевала призовое место на областном этапе соревнований.

В Мядельском ФОЦ увеличат набор в секцию по футболу. Занятия проводят бесплатно-4

Евгений Бовтрамович, инструктор-методист физкультурно-оздоровительного центра:
Тренировки у нас на данный момент проходят два раза в неделю по 1,5 часа. На тренировках оттачиваем мастерство игры в футбол, технику владения мячом, также общую физическую подготовку, специальную физическую подготовку.

В Мядельском ФОЦ увеличат набор в секцию по футболу. Занятия проводят бесплатно-7

Андрей Русак, директор физкультурно-оздоровительного центра:
Футбол у нас – бесплатная секция, потому что эти ребята представляют наш район на всех областных и республиканских соревнованиях. Тренер проводит постоянную работу – поиск детей, которые сами хотят, которые активно занимаются футболом.

В Мядельском ФОЦ увеличат набор в секцию по футболу. Занятия проводят бесплатно-10

В физкультурно-оздоровительном центре работает восемь секций, где тренируются около 100 спортсменов. Ставку также делают на волейбол и плавание.

# Государственная политика в области спорта # общество # Евгений Бовтрамович # Андрей Русак # Фотофакт

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