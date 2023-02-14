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Завладели более 5500 рублей. Сотрудники ЖКХ якобы занимались дезинфекцией подъездов в разгар пандемии

14 февраля 2023 06:54
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Новости Беларуси. «Грязные» деньги за чистое дело. Подробности коррупционного дела в отношении бывших сотрудников ЖКХ раскрыли минские следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Директор одного из предприятий по договоренности с главбухом и еще несколькими экономистами зарабатывали, не выходя из кабинетов, оказывая несуществующие услуги.

Завладели более 5500 рублей. Сотрудники ЖКХ якобы занимались дезинфекцией подъездов в разгар пандемии-1

По документам, преступный квартет якобы занимался дезинфекцией лифтов и подъездов в разгар пандемии. Справедливости ради нужно отметить, что за подобную работу действительно полагались надбавки. Только за все время фигуранты ни разу не отправились в «чистый» рейд.

Завладели более 5500 рублей. Сотрудники ЖКХ якобы занимались дезинфекцией подъездов в разгар пандемии-4

Василий Кулик, начальник Советского РОСК Минска:
Установлено, что обвиняемые на протяжении целого года похищали деньги из государственного бюджета. Всего им удалось завладеть более 5 500 рублей. Похищенные деньги они тратили на личные нужды. Раскрыть преступную схему должностных лиц удалось сотрудникам милиции. При изучении личностей фигурантов установлено, что ранее они все не судимы.

Причиненный ущерб должностные лица возместили в полном объеме. В настоящее время к ним применена мера пресечения в виде личного поручительства.

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# Проблемы ЖКХ # общество # Василий Кулик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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