Прямой эфир

Породы неприхотливые. В питомнике рассказали, как правильно выращивать сосны и ели

04 января 2024 15:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Елка – это главный и традиционный символ Нового года. Без аромата от хвойного дерева и ярких сюрпризов, подарков под пушистыми ветками представить праздник просто невозможно, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. А вообще тот путь, который ель проходит от саженца до той пушистой зеленой красавицы, которая появляется накануне праздника в доме каждого белоруса, отнюдь не быстрый. Проходит минимум 5 лет перед тем, как дерево окажется на елочном базаре.

Породы неприхотливые. В питомнике рассказали, как правильно выращивать сосны и ели-1

Валентина Гуляко, начальник питомника ГЛХУ «Клецкий лесхоз»:
Чтобы вырастить новогоднее дерево, изначально надо заготовить лесосеменное сырье, собрать шишки с деревьев, просушить их, очистить. Высеять в питомник. Когда получаем однолетние, двухлетние саженцы ели, тогда рассаживаем на постоянные места.

Понадобятся только натуральные материалы. Мастер-класс по созданию рождественского декора – подробности здесь.

Породы неприхотливые. В питомнике рассказали, как правильно выращивать сосны и ели-4

Не все елки и сосны растут равномерно. Некоторые вытягиваются быстрее, превращаясь в стройные и красивые деревья. Другим же на это может понадобиться чуть больше времени. Поэтому сначала на реализацию идут самые пушистые и полноценные растения, остальные доращивают. В Клецком районе делянка, на которой растет целое семейство сосновых, одна. Ее размер около двух гектаров. А это приблизительно 2 тысячи елок и сосен.

Подробности в видео.

# Растения и цветы # общество # Юлия Минич

Другие новости рубрики

Все новости
Дворец Независимости встретил маленьких гостей сказочным представлением
04 января 2024 14:25

Дворец Независимости встретил маленьких гостей сказочным представлением

«От всей души». Пожилые белорусы продолжают принимать гостей и поздравления
04 января 2024 13:57

«От всей души». Пожилые белорусы продолжают принимать гостей и поздравления

Льготный кредит на белорусские товары всего под 4% годовых! На каких условиях можно оформить?
04 января 2024 13:42

Льготный кредит на белорусские товары всего под 4% годовых! На каких условиях можно оформить?