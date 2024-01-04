Породы неприхотливые. В питомнике рассказали, как правильно выращивать сосны и ели

Елка – это главный и традиционный символ Нового года. Без аромата от хвойного дерева и ярких сюрпризов, подарков под пушистыми ветками представить праздник просто невозможно, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. А вообще тот путь, который ель проходит от саженца до той пушистой зеленой красавицы, которая появляется накануне праздника в доме каждого белоруса, отнюдь не быстрый. Проходит минимум 5 лет перед тем, как дерево окажется на елочном базаре.

Валентина Гуляко, начальник питомника ГЛХУ «Клецкий лесхоз»:

Чтобы вырастить новогоднее дерево, изначально надо заготовить лесосеменное сырье, собрать шишки с деревьев, просушить их, очистить. Высеять в питомник. Когда получаем однолетние, двухлетние саженцы ели, тогда рассаживаем на постоянные места. Понадобятся только натуральные материалы. Мастер-класс по созданию рождественского декора – подробности здесь.