Породы неприхотливые. В питомнике рассказали, как правильно выращивать сосны и ели
Елка – это главный и традиционный символ Нового года. Без аромата от хвойного дерева и ярких сюрпризов, подарков под пушистыми ветками представить праздник просто невозможно, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. А вообще тот путь, который ель проходит от саженца до той пушистой зеленой красавицы, которая появляется накануне праздника в доме каждого белоруса, отнюдь не быстрый. Проходит минимум 5 лет перед тем, как дерево окажется на елочном базаре.
Валентина Гуляко, начальник питомника ГЛХУ «Клецкий лесхоз»:
Чтобы вырастить новогоднее дерево, изначально надо заготовить лесосеменное сырье, собрать шишки с деревьев, просушить их, очистить. Высеять в питомник. Когда получаем однолетние, двухлетние саженцы ели, тогда рассаживаем на постоянные места.
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Не все елки и сосны растут равномерно. Некоторые вытягиваются быстрее, превращаясь в стройные и красивые деревья. Другим же на это может понадобиться чуть больше времени. Поэтому сначала на реализацию идут самые пушистые и полноценные растения, остальные доращивают. В Клецком районе делянка, на которой растет целое семейство сосновых, одна. Ее размер около двух гектаров. А это приблизительно 2 тысячи елок и сосен.
Подробности в видео.