Дворец Независимости встретил маленьких гостей сказочным представлением

Второй день подряд во Дворце Независимости проходит новогодний праздник для детей из многодетных и приемных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята из Витебской, Могилевской и Минской областей увидели спектакль и получили подарки от Президента. Они также посетили творческие мастерские, где своими руками сделали сувениры для самых близких. Праздник во Дворце Независимости это не только новогоднее чудо, но и возможность завести новые знакомства. Как отмечают сопровождающие, ребята раззнакомились еще в автобусах и в Зал торжественных церемоний вошли уже друзьями.

Ирина Шилович, начальник отдела охраны прав детства управления по образованию администрации Ленинского района Бреста:

Я думаю, наши охранники Дворца Независимости видели сегодня эмоции детей, которые только входили. Это непередаваемые ощущения для них. И эта традиция, я уже не первый раз привожу сюда детей. Я вижу их глаза от впечатлений, что они могут здорово пообщаться с другими детками. Сделать что-то для себя, привезти домой сувенир – для них это дорогого строит.

Я паренек из Гомельской области, Речицкого района. Давно не был в Минске, мне очень нравится город. Сейчас приехал в резиденцию. Хорошие аниматоры, веселые, веселые игры. Ну и вообще тут хорошо очень.

Я не знаю, куда я собираюсь пойти, но я и брелоки сделала, мне тут очень понравилось.

– А что у тебя на брелоках изображено, кому подаришь или для себя?

– Я подарю маме и друзьям.

Всего порядка 250 детей сегодня наблюдали за приключением Деда Мороза и Снегурочки. Однако это не только ребята из регионов нашей страны. Смоленск, Москва, Санкт-Петербург и Брянск присоединились к зимней сказке. Среди них, помимо детей, есть и взрослые. Как признаются гости, с учетом минувшего напряженного года им не хватало подобной атмосферы.

Сергей Кривко, руководитель делегации из России:

Определенные события, радости от которых не очень много. Достаточно напряженные моменты бывают. Поэтому, приехав сюда с детьми, зайдя, увидев эту елку, отпустило. Как год встретишь, так его и проведешь. Чтобы все было празднично, хорошо, у нас была возможность чаще встречаться.