Поможет укрепить иммунитет и сбросить вес. Какие полезные вещества есть в тыкве?

С приходом осени почетное место на нашем столе занимает тыква. Этот красивый овощ славится не только нежным вкусом, но и пользой. Тыква – кладезь витаминов, которые содержатся как в мякоти, так в семечках и даже цветках.
С приходом осени почетное место на нашем столе занимает тыква. Этот красивый овощ славится не только нежным вкусом, но и пользой. Тыква – кладезь витаминов, которые содержатся как в мякоти, так в семечках и даже цветках.
Анна Бедрицкая, биохимик, диетолог:
Тыква – невероятно ценный продукт. Он содержит большое количество витаминов – А, Е, К, витамины группы В. Очень важно знать, что эти витамины относятся к так называемой группе жирорастворимых витаминов. Поэтому, когда вы будете кушать тыкву, позаботьтесь о том, чтобы эти витамины усвоились. Как же это сделать? Нужно добавить в свой рацион вместе с тыквой или сливочное масло, или любое другое растительное масло. Тогда эти витамины отлично усвоятся.
Блюда из тыквы из-за своей низкой калорийности – идеальный вариант для тех, кто борется с лишним весом, ведь в 100 граммах мякоти содержится всего 22 килокалории. Так что любители порций побольше могут себя не ограничивать.
Анна Бедрицкая:
Тыквенные семечки содержат большое количество такого микроэлемента, как цинк, и 50 грамм тыквенных семечек – это суточная потребность. Если вы хотите заняться поднятием своего иммунитета или профилактикой той же коронавирусной инфекции, есть смысл внести в свой рацион тыквенные семечки.
Кстати, целую тыкву без проблем можно хранить год. Плоды овоща плотные, поэтому с ними ничего не случится. Сладкие сорта можно использовать для приготовления запеканок, варенья и пирогов, более нейтральные – для супа и гарниров. А в поисках уникального рецепта мы отправились на кухню к шеф-повару.
Пряное рагу из тыквы. Простой рецепт необычного блюда читайте здесь.
Потребляя даже такой полезный продукт, стоит учитывать возможные противопоказания. Например, сырую тыкву не рекомендуется употреблять детям. Еще овощ может вызвать повышение сахара в крови, поэтому осторожными нужно быть людям с сахарным диабетом.