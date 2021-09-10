Поможет укрепить иммунитет и сбросить вес. Какие полезные вещества есть в тыкве?

С приходом осени почетное место на нашем столе занимает тыква. Этот красивый овощ славится не только нежным вкусом, но и пользой. Тыква – кладезь витаминов, которые содержатся как в мякоти, так в семечках и даже цветках.

Анна Бедрицкая, биохимик, диетолог:

Тыква – невероятно ценный продукт. Он содержит большое количество витаминов – А, Е, К, витамины группы В. Очень важно знать, что эти витамины относятся к так называемой группе жирорастворимых витаминов. Поэтому, когда вы будете кушать тыкву, позаботьтесь о том, чтобы эти витамины усвоились. Как же это сделать? Нужно добавить в свой рацион вместе с тыквой или сливочное масло, или любое другое растительное масло. Тогда эти витамины отлично усвоятся.

Блюда из тыквы из-за своей низкой калорийности – идеальный вариант для тех, кто борется с лишним весом, ведь в 100 граммах мякоти содержится всего 22 килокалории. Так что любители порций побольше могут себя не ограничивать.

Анна Бедрицкая:

Тыквенные семечки содержат большое количество такого микроэлемента, как цинк, и 50 грамм тыквенных семечек – это суточная потребность. Если вы хотите заняться поднятием своего иммунитета или профилактикой той же коронавирусной инфекции, есть смысл внести в свой рацион тыквенные семечки.

Кстати, целую тыкву без проблем можно хранить год. Плоды овоща плотные, поэтому с ними ничего не случится. Сладкие сорта можно использовать для приготовления запеканок, варенья и пирогов, более нейтральные – для супа и гарниров. А в поисках уникального рецепта мы отправились на кухню к шеф-повару. Пряное рагу из тыквы. Простой рецепт необычного блюда читайте здесь.