Пенсионерам на даче отключили свет: «В войну такого не было» и «Желание ещё и воду отключить»

Тушите свет! В этом садовом товариществе вот уже 5 лет идет бесконечная война за киловатты! Скандал разгорелся после того, как один из жильцов бесцеремонно воспользовался электричеством и не заплатил ни копейки!
Тушите свет! В этом садовом товариществе вот уже 5 лет идет бесконечная война за киловатты! Скандал разгорелся после того, как один из жильцов бесцеремонно воспользовался электричеством и не заплатил ни копейки!
Тогда на общем совете было решено – чтобы решить проблему раз и навсегда, необходимо установить новые счётчики. Приборы решено было вынести в места общего пользования, рассказали в программе «Добро пожаловаться».
Софья Шестакович:
А зачем нам выносить счётчики, если нам уже по 80 лет с мужем. Нам нужны деньги на лекарства. Он обязал всех вынести счётчики на опорные столбы, на улицу, и нас было сорок семь человек, которые не согласились.
Он ходил по домам и говорил, кто не вынесет счётчики – обрежем свет.
За идею тогда проголосовали почти все. Но для героев этого сюжета сумма оказалась неподъёмной. Так Шестаковичи стали жить при лучине. Сейчас в их доме нет центрального освещения, пожилые люди спасаются автономными лампочками.
Софья Шестакович:
Мой муж ветеран труда, я тоже ветеран труда. Мы – дети войны, мы так страдали, мучались после войны, а сейчас нужно опять мучаться. Как будто мы какие-то преступники.
Ольга:
Я прожила 84 года, в войну в голову били, такого не было, свет был. А тут света нет, зачем?
Пенсионеры едва скрывают горечь обиды. Они столько лет исправно платят по счетам, а о них попросту вытирают ноги! Никакого уважения к сединам!
Люди:
Есть общее собрание: пропажа электричества. Вывести все счётчики. Все проголосовали.
Проголосовало большинство, нужно слушать большинство, а если у кого-то кабелёк где-то спрятан от советской власти...
Они у нас самые богатые, американцы. Как это так – общество, всё все поставили. А они на принцип пошли. Они вдвоём: Спицыны и Шестаковичи.
Пока за окном светло, пенсионеры вовсю трудятся на грядках, а с приходом сумерек – сразу на боковую! Ведь из-за отсутствия электричества в доме их лишили главного развлечения – телевизора.
Шестаковичи уверены: в их ситуации можно было найти компромисс, но председатель товарищества лишь топает ногами!
Софья Шестакович:
Он сказал: я настырный. Так ты будь настырный сам себе, но не издевайся над нами ж.
Съёмочная группа нашей программы направляется к председателю, чтобы выяснить, как помочь обездоленным пенсионерам.
Александр Небосько, председатель садоводческого товарищества «Звездочка-2002»:
Товарищество рассчитывается по общему счётчику, с него снимаются показания, даются РЭСу и платится из денег всего товарищества. Мы поступили ещё мягко, у меня желание ещё и воду отключить вот этим людям.
Председатель Александр. Сейчас в прокуратуру он ездит, как на работу. Недовольные жильцы буквально заваливают его многочисленными жалобами. И хотя суд стал на его сторону – конца и края этим разборкам нет!
Софья Шестакович:
Почему тогда первый суд решил нам немедленно подключить свет и вы подключили?
Александр Небосько:
Неправильно оформленный протокол общего собрания, неверный протокол.
Софья Шестакович:
Ходили по домам и каждого запугивали! Вы не имели права отключать у нас свет.
Александр Небосько:
На основании устава и указа, с решения общего собрания. И поверьте вы мне, что свет у вас не включится, пока не оплатите счётчик.
Софья Шестакович:
Ни за что!!!
Александр Небосько:
И не будет света, поверьте мне. И следующему председателю накажу не выпускать, по полной программе.
Софья Шестакович:
Мы во время войны страдали, от немцев, а сейчас страдаем от этого несчастного председателя.
Александр Небосько:
По большому счёту, хочется вот так вот сделать жёстко (показывает кулак – прим. ред.). Жёстко и быстро.
В «Белэнерго» пояснили – раз дачный участок относится к садовому товариществу, никаких рычагов давления у госорганизации нет.
Павел Саковец, начальник производственно-технического отдела филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго»:
Все взаиморасчёты между членами садового товарищества между собой регулируются уставом. Все возникающие вопросы должны решаться на общем собрании, где большинством голосов должно приниматься то или иное решение. В том чсиле, и вопросы по выносу приборов учёта за пределы садовых участков.
Рекомендуем использовать электронные приборы учёта, так как они обеспечивают более высокую точность измерения и имеют расширенный температурный диапазон по устойчивости к климатическому воздействию.
Юристы, ознакомившись с делом, вынесли свой вердикт – пенсионерам ничего не остаётся, как подчиниться коллективному решению.
Александр Костюкевич, юрист:
Каждый член садового товарищества, все вместе они должны исполнять решения своих органов управления. Если член садового товарищества без уважительных причин не исполняет требование, правление имеет право отключить этому члену товарищества электроэнергию и воду.
Всё это, конечно, должно быть в рамках порядочности и человечности.