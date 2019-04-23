Пенсионерам на даче отключили свет: «В войну такого не было» и «Желание ещё и воду отключить»

Тушите свет! В этом садовом товариществе вот уже 5 лет идет бесконечная война за киловатты! Скандал разгорелся после того, как один из жильцов бесцеремонно воспользовался электричеством и не заплатил ни копейки!

Тогда на общем совете было решено – чтобы решить проблему раз и навсегда, необходимо установить новые счётчики. Приборы решено было вынести в места общего пользования, рассказали в программе «Добро пожаловаться».

Софья Шестакович:

А зачем нам выносить счётчики, если нам уже по 80 лет с мужем. Нам нужны деньги на лекарства. Он обязал всех вынести счётчики на опорные столбы, на улицу, и нас было сорок семь человек, которые не согласились. Он ходил по домам и говорил, кто не вынесет счётчики – обрежем свет. За идею тогда проголосовали почти все. Но для героев этого сюжета сумма оказалась неподъёмной. Так Шестаковичи стали жить при лучине. Сейчас в их доме нет центрального освещения, пожилые люди спасаются автономными лампочками.

Софья Шестакович:

Мой муж ветеран труда, я тоже ветеран труда. Мы – дети войны, мы так страдали, мучались после войны, а сейчас нужно опять мучаться. Как будто мы какие-то преступники.

Ольга:

Я прожила 84 года, в войну в голову били, такого не было, свет был. А тут света нет, зачем? Пенсионеры едва скрывают горечь обиды. Они столько лет исправно платят по счетам, а о них попросту вытирают ноги! Никакого уважения к сединам! Люди:

Есть общее собрание: пропажа электричества. Вывести все счётчики. Все проголосовали. Проголосовало большинство, нужно слушать большинство, а если у кого-то кабелёк где-то спрятан от советской власти... Они у нас самые богатые, американцы. Как это так – общество, всё все поставили. А они на принцип пошли. Они вдвоём: Спицыны и Шестаковичи. Пока за окном светло, пенсионеры вовсю трудятся на грядках, а с приходом сумерек – сразу на боковую! Ведь из-за отсутствия электричества в доме их лишили главного развлечения – телевизора.

Шестаковичи уверены: в их ситуации можно было найти компромисс, но председатель товарищества лишь топает ногами! Софья Шестакович:

Он сказал: я настырный. Так ты будь настырный сам себе, но не издевайся над нами ж. Съёмочная группа нашей программы направляется к председателю, чтобы выяснить, как помочь обездоленным пенсионерам.

Александр Небосько, председатель садоводческого товарищества «Звездочка-2002»:

Товарищество рассчитывается по общему счётчику, с него снимаются показания, даются РЭСу и платится из денег всего товарищества. Мы поступили ещё мягко, у меня желание ещё и воду отключить вот этим людям. Председатель Александр. Сейчас в прокуратуру он ездит, как на работу. Недовольные жильцы буквально заваливают его многочисленными жалобами. И хотя суд стал на его сторону – конца и края этим разборкам нет! Софья Шестакович:

Почему тогда первый суд решил нам немедленно подключить свет и вы подключили? Александр Небосько:

Неправильно оформленный протокол общего собрания, неверный протокол. Софья Шестакович:

Ходили по домам и каждого запугивали! Вы не имели права отключать у нас свет.

Александр Небосько:

На основании устава и указа, с решения общего собрания. И поверьте вы мне, что свет у вас не включится, пока не оплатите счётчик. Софья Шестакович:

Ни за что!!! Александр Небосько:

И не будет света, поверьте мне. И следующему председателю накажу не выпускать, по полной программе. Софья Шестакович:

Мы во время войны страдали, от немцев, а сейчас страдаем от этого несчастного председателя. Александр Небосько:

По большому счёту, хочется вот так вот сделать жёстко (показывает кулак – прим. ред.). Жёстко и быстро. В «Белэнерго» пояснили – раз дачный участок относится к садовому товариществу, никаких рычагов давления у госорганизации нет.

Павел Саковец, начальник производственно-технического отдела филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго»:

Все взаиморасчёты между членами садового товарищества между собой регулируются уставом. Все возникающие вопросы должны решаться на общем собрании, где большинством голосов должно приниматься то или иное решение. В том чсиле, и вопросы по выносу приборов учёта за пределы садовых участков. Рекомендуем использовать электронные приборы учёта, так как они обеспечивают более высокую точность измерения и имеют расширенный температурный диапазон по устойчивости к климатическому воздействию. Юристы, ознакомившись с делом, вынесли свой вердикт – пенсионерам ничего не остаётся, как подчиниться коллективному решению.