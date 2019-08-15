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Помощник Президента Анатолий Линевич провёл приём граждан в Полоцке: что волнует жителей

15 августа 2019 18:02
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Новости Беларуси. Местные власти должны оперативно реагировать на обращения граждан. Такое мнение высказал помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич во время личного приема в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители обращались с разными вопросами. Но большинство из них коснулось темы благоустройства. К примеру, жители сразу двух поселков – Ветрино и Фариново – попросили навести порядок на улицах и отремонтировать тротуары.

Помощник Президента Анатолий Линевич провёл приём граждан в Полоцке: что волнует жителей-1

Анатолий Линевич, помощник Президента – инспектор по Витебской области:
То, что касается благоустройства, естественно, местные власти должны публично это все планировать: и дворовые территории, и дороги. Если есть срочные решения вопросов, то для этого нужно иметь резервный фонд, чтобы привести в порядок территорию, а в дальнейшем эту территорию запланировать под благоустройство.

Анатолий Линевич также отметил, что при возникновении серьезных ситуаций жители должны активнее обращаться к власти на местах. Это позволит заострить внимание на проблемах и ускорить их решение.

Помощник Президента Анатолий Линевич провёл приём граждан в Полоцке: что волнует жителей-4

# Прием граждан # общество # Анатолий Линевич # Фотофакт

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