Помощник Президента Анатолий Линевич провёл приём граждан в Полоцке: что волнует жителей

Новости Беларуси. Местные власти должны оперативно реагировать на обращения граждан. Такое мнение высказал помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич во время личного приема в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители обращались с разными вопросами. Но большинство из них коснулось темы благоустройства. К примеру, жители сразу двух поселков – Ветрино и Фариново – попросили навести порядок на улицах и отремонтировать тротуары.