Помощник Президента Анатолий Линевич провёл приём граждан в Полоцке: что волнует жителей

Новости Беларуси. Местные власти должны оперативно реагировать на обращения граждан. Такое мнение высказал помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич во время личного приема в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местные жители обращались с разными вопросами. Но большинство из них коснулось темы благоустройства. К примеру, жители сразу двух поселков – Ветрино и Фариново – попросили навести порядок на улицах и отремонтировать тротуары.
Анатолий Линевич, помощник Президента – инспектор по Витебской области:
То, что касается благоустройства, естественно, местные власти должны публично это все планировать: и дворовые территории, и дороги. Если есть срочные решения вопросов, то для этого нужно иметь резервный фонд, чтобы привести в порядок территорию, а в дальнейшем эту территорию запланировать под благоустройство.
Анатолий Линевич также отметил, что при возникновении серьезных ситуаций жители должны активнее обращаться к власти на местах. Это позволит заострить внимание на проблемах и ускорить их решение.