Под Брестом наградили победителей конкурса «Снайперский рубеж» в рамках АрМИ – 2019

Новости Беларуси. Пятые Армейские международные игры подходят к завершению. Победители известны уже во многих состязаниях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пятые Армейские международные игры подходят к завершению. Победители известны уже во многих состязаниях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, сегодня на полигоне под Брестом наградили лучших снайперов. Престижный конкурс «Снайперский рубеж» Беларусь принимала во второй раз. Как известно, дома и стены помогают. Вот и наши стрелки вновь не оставили шансов оппонентам.
А соперничали на рубежах военные из 21-ой страны. Второе место в командном зачёте – у россиян. В тройке лидеров также представители Вооруженных сил Казахстана.
Александр Полубинский, тренер команды Беларуси на «Снайперском рубеже»:
У всех команд результаты увеличились на 30-40-50 %. Что в скорострельности, что в качестве стрельбы – на 30-40 %. Даже наши результаты увеличились, по отношению к команде прошлого года, практически в 2 раза.
Ценные призы и медали по итогам всех упражнений получили не только три лучшие сборные, но и самые меткие снайперские пары, международные дуэли и военнослужащие, которые блестяще сработали в «Снайперском биатлоне».
Мандуул Чинбат, представитель команды Монголии:
Организация высокая. Участвовал во многих соревнования, и здесь одни из лучших. На первом этапе допустили несколько ошибок. Из-за этого не входили в сильнейшую восьмерку, но собрался, работали над ошибками и заняли 9 место. Еще пришлось сражаться за 9-е место. В парном зачете первое место заняли.
Наряду с конкурсом «Снайперский рубеж» здесь же, под Брестом, проходили и новые состязания в программе АрМИ – «Полярная звезда» среди сил специальных операций. Участие в них принимали только белорусы и россияне. Золото завоевали наши военнослужащие.