Под Брестом наградили победителей конкурса «Снайперский рубеж» в рамках АрМИ – 2019

Новости Беларуси. Пятые Армейские международные игры подходят к завершению. Победители известны уже во многих состязаниях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сегодня на полигоне под Брестом наградили лучших снайперов. Престижный конкурс «Снайперский рубеж» Беларусь принимала во второй раз. Как известно, дома и стены помогают. Вот и наши стрелки вновь не оставили шансов оппонентам.

А соперничали на рубежах военные из 21-ой страны. Второе место в командном зачёте – у россиян. В тройке лидеров также представители Вооруженных сил Казахстана.

Александр Полубинский, тренер команды Беларуси на «Снайперском рубеже»:

У всех команд результаты увеличились на 30-40-50 %. Что в скорострельности, что в качестве стрельбы – на 30-40 %. Даже наши результаты увеличились, по отношению к команде прошлого года, практически в 2 раза.

Ценные призы и медали по итогам всех упражнений получили не только три лучшие сборные, но и самые меткие снайперские пары, международные дуэли и военнослужащие, которые блестяще сработали в «Снайперском биатлоне».

