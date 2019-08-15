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«Стало лить везде: с люстр, со стен, кровати затоплены». Подъезд могилёвской многоэтажки залило водой

15 августа 2019 15:08
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Новости Беларуси. Настоящий потоп 15 августа обрушился на жильцов одной из могилёвских многоэтажек,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Стало лить везде: с люстр, со стен, кровати затоплены». Подъезд могилёвской многоэтажки залило водой-1

Целый подъезд буквально плавает в воде. Люди вычерпывают воду из своих квартир ведрами. У многих жильцов насквозь вымокла мебель. 

«Стало лить везде: с люстр, со стен, кровати затоплены». Подъезд могилёвской многоэтажки залило водой-4



Причину коммунального происшествия уточняют. В подъезде отключили воду и электричество до устранения всех неполадок. 

«Стало лить везде: с люстр, со стен, кровати затоплены». Подъезд могилёвской многоэтажки залило водой-6

Алексей Суров, мастер Могилёвского ЖЭУ 12:
На данный момент проводится работа мастерами по эксплуатации и ремонту жилищного фонда, по составлению актов комиссионного обследования на возмещение ущерба жильцам.

В кратчайшие сроки будем исправлять данную ситуацию, чтобы в дальнейшем не произошло данных инцидентов, и будем периодически контролировать данный вопрос.

«Стало лить везде: с люстр, со стен, кровати затоплены». Подъезд могилёвской многоэтажки залило водой-9

«Стало лить везде: с люстр, со стен, кровати затоплены». Подъезд могилёвской многоэтажки залило водой-11


Этой ночью в микрорайоне отключили горячую воду по графику. И уже первые пробы подачи воды под давлением к отопительному сезону показали серьёзные пробелы. Работы по их устранению продолжатся ещё не один день. 

# Проблемы ЖКХ # общество # Алексей Суров

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