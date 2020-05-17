Владелец популярного туристического портала: «Люди ждут активностей, великов, байдарок, походов, крафтовой еды»

Новости Беларуси. Создатель туристического интернет-каталога Андрей Барашко лично протестил десятки агроусадеб, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Создатель туристического интернет-каталога Андрей Барашко лично протестил десятки агроусадеб, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Кстати, всего их в Беларуси 2,5 тысячи. И хорошо, что так активно за последние лет 10 развивался этот сегмент. Сейчас, судя по активности на портале, спрос на такой отдых растет, нужно только немного переформатироваться.
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Андрей Барашко, создатель туристического портала:
Сегодня уже домом с баней на водоеме, наверное, никого удивлять не нужно. Потому что этому мы удивлялись, 10 лет как активно развивается отрасль. Сегодня люди ждут каких-то активностей, великов, байдарок, походов, крафтовой еды, фермерской, эко, мастер-классов. Вот они должны выйти на первый план, потому что это тоже компенсация вот этого дефицита активности.