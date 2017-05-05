«СМИ в Беларуси»: 5 мая работа выставки посвящена Дню печати

Новости Беларуси. Мастера слова и пера. В Беларуси 5 мая отмечают День печати. Этому посвящен и очередной день работы выставки «СМИ в Беларуси». На форуме – плотная программа: пресс-диалоги, презентации проектов, онлайн-конференции.

Отдельный ажиотаж у стендов региональных изданий. К примеру, Гомельский регион демонстрировал ретро аппаратуру. Фото- и печатные аппараты реальны и использовались в середине прошлого века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.