«СМИ в Беларуси»: 5 мая работа выставки посвящена Дню печати

Новости Беларуси. Мастера слова и пера. В Беларуси 5 мая отмечают День печати. Этому посвящен и очередной день работы выставки «СМИ в Беларуси». На форуме – плотная программа: пресс-диалоги, презентации проектов, онлайн-конференции.
Отдельный ажиотаж у стендов региональных изданий. К примеру, Гомельский регион демонстрировал ретро аппаратуру. Фото- и печатные аппараты реальны и использовались в середине прошлого века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Павел Борисов, главный специалист отдела по работе со СМИ главного управления идеологической работы Гомельского областного исполнительного комитета:
Мы каждый год стараемся чем-то удивлять наших посетителей. Этот год – не исключение. У нас случилось знаменательное событие: некоторые наши редакции отпраздновали в этом году свой 100-летний юбилей. И, конечно же, наша областная газета – «Гомельская правда». Не так давно у нее был юбилей – 100-летие. Поэтому часть экспозиции мы отдали, естественно, этой нашей замечательной газете.
5 мая разрешится интрига конкурса «Золотая литера». Лучших журналистов и материалы определят в 23 номинациях. Премия уже традиционно присваивается в день печати.