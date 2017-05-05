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«СМИ в Беларуси»: 5 мая работа выставки посвящена Дню печати

05 мая 2017 13:35
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Новости Беларуси. Мастера слова и пера. В Беларуси 5 мая отмечают День печати. Этому посвящен и очередной день работы выставки «СМИ в Беларуси». На форуме – плотная программа: пресс-диалоги, презентации проектов, онлайн-конференции.

Отдельный ажиотаж у стендов региональных изданий. К примеру, Гомельский регион демонстрировал ретро аппаратуру. Фото- и печатные аппараты реальны и использовались в середине прошлого века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«СМИ в Беларуси»: 5 мая работа выставки посвящена Дню печати-1

Павел Борисов, главный специалист отдела по работе со СМИ главного управления идеологической работы Гомельского областного исполнительного комитета:
Мы каждый год стараемся чем-то удивлять наших посетителей. Этот год – не исключение. У нас случилось знаменательное событие: некоторые наши редакции отпраздновали в этом году свой 100-летний юбилей. И, конечно же, наша областная газета – «Гомельская правда». Не так давно у нее был юбилей – 100-летие. Поэтому часть экспозиции мы отдали, естественно, этой нашей замечательной газете.

5 мая разрешится интрига конкурса «Золотая литера». Лучших журналистов и материалы определят в 23 номинациях. Премия уже традиционно присваивается в день печати.

# общество # Выставка СМИ в Беларуси

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