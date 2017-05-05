Для опыта, знакомств и заработка. В Минске торжественно открылся третий трудовой семестр для студотрядов

Новости Беларуси. Обрести опыт, завести новые знакомства и заработать первые деньги. В Минске торжественно открылся третий трудовой семестр для студенческих отрядов. Более 70 тысяч молодых людей отправятся этим летом на крупнейшие стройки страны, в оздоровительные лагеря и на сбор урожая. К слову, трудиться будут не только в Беларуси, а также в России и Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Толоконников, студент Полоцкого государственного университета: Были на атомной электростанции, выполняли различные работы. Это весело проведенное время, новые знакомства, какой-то опыт как в общении, так и в работе.

Виктория Москалева, студент Белорусского государственного университета транспорта: Мы получили приглашение, поедем на работу в «Орленок». Я считаю, что это нужно, потому что ты едешь работать в другую страну, далеко от родителей. Сам себе живешь, сам планируешь свои деньги, у тебя есть бюджет. И проводишь свое время.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

В этом движении участвовать мы никого не заставляем, это сугубо добровольное дело каждого молодого человека. А уже другой вопрос, что по содержанию мы стараемся сделать так, чтобы совмещать студенческие отряды с профессиональным становлением будущего специалиста.

Студотряды уже сделали свой вклад в возведение таких крупных объектов, как Белорусская атомная электростанция, третья линия Минского метрополитена, Китайско-Белорусский индустриальный парк. Новым в списке значится Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике.