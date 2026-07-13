416 тыс. тонн озимого ячменя намолочено в Беларуси

В Беларуси намолочено 416 тысяч тонн озимого ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Убрано 100 тысяч гектаров площадей, что составляет 40 % от плана. По данным Минсельхозпрода, темпы уборочной превышают прошлогодние по всем областям страны. Средняя урожайность – 42 центнера с гектара.
В Брестской области намолочено 135 тысяч тонн озимого ячменя. В Гомельской – 98 тысяч тонн. Аграрии Гродненщины положили в закрома 92 тысячи тонн урожая.
Параллельно сельхозхозяйства продолжают заготовку кормов. Скошено трав вторым укосом на площади 431 тысяча гектаров, что составляет 43 % от плана. Сена в стране заготовлено свыше 300 тысяч тонн. Сенажа – более 9,5 миллиона тонн.