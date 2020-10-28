Хотим не подстраивать планы для семейной поездки под повестку Telegram-каналов. Мнение жены офицера в рубрике «Негладко»

Новости Беларуси. Беспорядок на улицах Минска изрядно «помял» жизненный уклад простых белорусов. Возмущение людей настолько велико, что по беспределу так называемых несогласных непременно стоит пройтись отпаривателем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разутюжить лозунги и призывы готова Юлия Артюх, та самая неравнодушная жена офицера, а еще невероятно смелая белоруска. Юлия – не профессиональная ведущая и не журналист, но свое мнение готова озвучить в нашем эфире.

Женский взгляд на ситуацию в стране в рубрике «Негладко» на СТВ. Юлия Артюх:

Мы уже поняли, что в Беларуси есть невероятное меньшинство, которое невероятно проходится по всем статьям Уголовного и Административного кодексов. А мы, настоящие белорусы, хотим снова жить своей спокойной повседневной жизнью, не подстраивая планы для семейной поездки в парк под повестку Telegram-каналов. Цинизм, до которого дошел проект «Тихановская и Компания», призывая на марши людей с инвалидностью, кажется, не имеет предела. Напомню, что люди с инвалидностью получают от государства помощь. А система, при которой их интересы и жизнь защищены государством, на секундочку, выстроена Лукашенко.

Юлия Артюх:

Не хотите учиться – идите служить. Выбор и демократия к вашим услугам. Девушек я лично вообще не понимаю. Вы действительно выступаете против государства, которое защищает ваши права как женщин? Столько социальных гарантий, которые разработаны и реализуются в нашей стране, нет ни в одном государстве мира. Или, может, нравится как в Польше? Запретить аборты и все, без вариантов. Така паньска свобода! Интересно, Тихановская поддержит протесты в Польше женскими маршами? Думаю, где-то в Литве ей уже печатают удостоверение президента Польши. И не то чтобы нас интересуют дела заграничной соседки, просто эта соседка активно пытается вмешаться в дела нашей страны.

Юлия Артюх:

Света Гуайдо по наводке заморских кукловодов открыто сказала, что ультиматум она объявила в большей степени не власти, а народу, тем, кто голосовал за Лукашенко. При этом она не считает их людьми, и только в случае, если будет переход на сторону протестующих, они будут названы людьми. Серьезно? А мы отвечаем «нет» – что теперь? В Хатынь или Тростенец повезет нас с нашими детьми расстреливать? В этом мирное содержание протестов? И это уже не смешно. Криминал на криминале. Субботний автопробег снова подтвердил это. Змагары раскидали на пути следования колонны гвозди. У одной машины пробиты шины. Но даже пробоина в колесе не страшна, страшно, что это могло привести к аварии с необратимыми последствиями.

Юлия Артюх:

Народная забастовка. Задумайтесь, в чем ее смысл для заграничных координаторов и в чем смысл для каждого из нас. Беларусь – серьезный конкурент во многих отраслях. Положить эти производства – значит, убрать конкурента. А люди? Не получат зарплату, прекратятся выплаты пособий и пенсий. Это приоритеты новой Беларуси? Протестуны кричат про свои права, в который раз забывая о своей ответственности и о правах других людей, живущих в стране.