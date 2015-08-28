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Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» на СТВ

28 августа 2015 08:34
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Что такое генетика человека?

Ирма Моссэ, заведующий лабораторией генетики, ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», доктор биологических наук, профессор:
Генетика вмещает в себе все механизмы, от которых зависят все особенности человека. Личность человека зависит на 85% от генов. Это и внешность, и характер, и способности, и здоровье. И только 15% - это внешние факторы: воспитание, обучение. Очень интересно изучать риск заболеваний и какие-то способности. В частности, наша лаборатория изучает медицинскую генетику и генетику спорта.

Известно, что все заболевания передаются генетически. Много ли этих заболеваний?

Ирма Моссэ, заведующий лабораторией генетики, ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», доктор биологических наук, профессор:
Все заболевания, включая инфекционные и травмы, зависят от генов.

# общество # Фотофакт # Белорусская наука # Ирма Моссэ

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