Фестиваль «Олимпия» стартует 28 августа на берегу Ислочи

Новости Беларуси. Фестиваль «Олимпия» 28 августа соберет работающую молодежь со всей Беларуси. По традиции в палаточный городок на берегу Ислочи съедутся сотни представителей самых разных профессий. В 2015 году организаторы проекта сделали своеобразную «перезагрузку», поэтому фестиваль обрел новый статус, став не только спортивным, но еще и образовательным форумом.

Его участники теперь смогут пройти обучение во время тренинговых и лидерских программ, мастер-классов, презентаций, встреч с известными людьми. Также будут организованы интерактивные и творческие площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.