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Фестиваль «Олимпия» стартует 28 августа на берегу Ислочи

28 августа 2015 08:11
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Новости Беларуси. Фестиваль «Олимпия» 28 августа соберет работающую молодежь со всей Беларуси. По традиции в палаточный городок на берегу Ислочи съедутся сотни представителей самых разных профессий. В 2015 году организаторы проекта сделали своеобразную «перезагрузку», поэтому фестиваль обрел новый статус, став не только спортивным, но еще и образовательным форумом.

Его участники теперь смогут пройти обучение во время тренинговых и лидерских программ, мастер-классов, презентаций, встреч с известными людьми. Также будут организованы интерактивные и творческие площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фестиваль

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