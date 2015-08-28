Декрет о социальном иждивенчестве не позволяет сыну ухаживать за матерью

У стариков и маленьких детей много общего: и те, и другие испытывают дефицит зубов, и те, и другие лопочут что-то невнятное. Иногда они ездят на колясках и остро нуждаются в заботе. Минчанин Юрий Ефименко в свои 55 отцом так и не стал, но мужчина каждый день готовит диетические каши и стирает фрукты в пюре. Это не детское питание, а обед для мамы.

На собственной трассе жизни Варвара Петровна давно сбавила обороты. Свидетель войны и ветеран труда, передовая ткачиха, надежный товарищ, жена и мать. Сегодня бабушка тяжело вздыхает над фотоальбомом и справками из поликлиники. С возрастом стали отказывать зрение и слух, сил все меньше, а в голове шумит как на море. Это давление. Увы, жестокое время смогло пробить даже советскую закалку. Через неделю Варваре Петровне 87. Но печалит ее не цифры, а болезни и тщетность бытия.

Варвара Петровна:

И жить не хочу, ничего уже не интересует. Сына только жалко. Все за меня. Бросить же не может, работать не может, потому что мне и днем плохо бывает. Он меня очень хорошо смотрит. Спасибо ему.

Второй год Варвара Петровна не выходит на улицу, а сын четвертый год на работу. Вот и приходится вдвоем существовать на пенсию бабушки в 3 млн. рублей. Уже давно Юрий пытается закрепить соцработника за матерью либо добиться пособия по уходу за престарелой, которое сегодня составляет 1,5 млн. рублей. Однако даже преклонный возраст Варвары Петровны не является основанием для государственной помощи. Только инвалидность. А наша бабушка достаточно здорова.

В Беларуси ст. 100 Кодекса о браке и семье гласит: дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. Однако другое правило — декрет о тунеядстве — кажется, загоняет Юрия в угол. Мужчина вынужден круглосуточно заботиться о немощной матери, при этом по официальной версии он, как трудоспособный гражданин, считается бездельником. Скользкий выбор получается: заплатить налог, живя в бедности, либо работать, но оставить мать в опасности без присмотра.

Те же социальные работники и члены врачебно-консультационной комиссии слету могут вспомнить десятки случаев, когда тунеядцы разыгрывали целые спектакли, симулировали инвалидность, чтобы избежать уплаты налога. И это обратная ненавистной многими медали тунеядства. В действительности же социальная поддержка стариков без группы инвалидности есть. Территориальные центры обслуживают как по медицинским показаниям, так и по договоренности.

Инна Баласян, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Заводского района г. Минска»:

Если нету медицинских показаний, что подопечный нуждается в постоянной посторонней помощи, то территориальный центр предоставляет услуги, которыми могут пользоваться, спокойно идти на работу, зная, что их родители будут досмотрены.

Иными словами, Юрий Ефименко может спокойно трудиться. На дому, рядом с мамой. Либо, как в прошлом, телерадиомехаником или фрезеровщиком, которые, кстати, успешно зарабатывают в Минске 4–5 млн. рублей. Но, увы, сегодня ситуация на рынке труда такова, что даже подработку найти сложно.

Инна Баласян, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Заводского района г. Минска»:

Также у нас есть и услуги сиделки — 20 тысяч в час.

Получается, что у Юрия сейчас два варианта: надеяться на волонтеров и ждать, как ни грустно, что состояние мамы ухудшится до І или ІІ группы инвалидности, тогда семья сможет рассчитывать на социальную поддержку. Другой, более оптимистичный, вариант — искать приработок.