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Копыль стал городом-побратимом китайского Чуньцина

24 мая 2016 14:51
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Новости Беларуси. Копыль стал городом-побратимом китайского Чуньцина. Делегация из Поднебесной посетила Копыльский район и познакомилась с экономикой, социальной жизнью и историей региона.

Результатом стало подписание договора о сотрудничестве в различных сферах – от сельского хозяйства до культуры. Для того чтобы подробнее обсудить дальнейшие перспективы межнациональных связей, в скором времени местные власти сделают ответный визит и посетят Чуньцин, где, кстати, проживает более 30 миллионов человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Беларусь-Китай

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