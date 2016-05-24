Новости Беларуси. Копыль стал городом-побратимом китайского Чуньцина. Делегация из Поднебесной посетила Копыльский район и познакомилась с экономикой, социальной жизнью и историей региона.

Результатом стало подписание договора о сотрудничестве в различных сферах – от сельского хозяйства до культуры. Для того чтобы подробнее обсудить дальнейшие перспективы межнациональных связей, в скором времени местные власти сделают ответный визит и посетят Чуньцин, где, кстати, проживает более 30 миллионов человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.