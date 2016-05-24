Прямой эфир

Страхование от безработицы: белорусские профсоюзы выступают за нововведения в законодательстве

24 мая 2016 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Страхование от безработицы и банкротства нанимателя. Белорусские профсоюзы выступают за нововведения в законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Рост конкуренции на рынке труда требует дополнительных гарантий  для работников. Механизмы и условия новых для Беларуси видов страхования разрабатывались совместно со специалистами различных министерств, Национальной академии наук, депутатами и Комитетом госконтроля. Наработки теперь будут направлены в правительство.

Страховаться от безработицы можно во многих странах. Мировая практика показывает, что сумма выплат составляет примерно половину от средней зарплаты в государстве.

Максим Коршекевич, начальник главного управления аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы изучили опыт и развитых стран, и развивающихся стран. Конечно, нам бы хотелось, чтобы этот норматив был как можно больше. Вопрос, конечно, будет решаться с учетом финансовых возможностей.

Яна Муижниеце, директор Департамента социального страхования Министерства благосостояния Латвийской Республики:
В Латвии эта сумма зависит от длительности страхового стажа. Если страховой стаж превышает 30 лет, тогда эта сумма составляет 65% средней заработной платы.

# общество # Профсоюзы в Беларуси # Яна Муижниеце # Максим Коршекевич

Другие новости рубрики

Все новости
День славянской письменности и культуры: в Минске состоялся Крестный ход к замчищу и прошёл молебен
24 мая 2016 10:30

День славянской письменности и культуры: в Минске состоялся Крестный ход к замчищу и прошёл молебен

Представители строительной компании ОДО «ПромГражданСтрой» в программе «УТРО» на СТВ
24 мая 2016 07:33

Представители строительной компании ОДО «ПромГражданСтрой» в программе «УТРО» на СТВ

Репетиции парада ко Дню Независимости пройдут в Минске 24 и 26 мая – движение транспорта будет временно ограничено
24 мая 2016 06:52

Репетиции парада ко Дню Независимости пройдут в Минске 24 и 26 мая – движение транспорта будет временно ограничено