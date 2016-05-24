Страхование от безработицы: белорусские профсоюзы выступают за нововведения в законодательстве

Новости Беларуси. Страхование от безработицы и банкротства нанимателя. Белорусские профсоюзы выступают за нововведения в законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост конкуренции на рынке труда требует дополнительных гарантий для работников. Механизмы и условия новых для Беларуси видов страхования разрабатывались совместно со специалистами различных министерств, Национальной академии наук, депутатами и Комитетом госконтроля. Наработки теперь будут направлены в правительство.

Страховаться от безработицы можно во многих странах. Мировая практика показывает, что сумма выплат составляет примерно половину от средней зарплаты в государстве.

Максим Коршекевич, начальник главного управления аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы изучили опыт и развитых стран, и развивающихся стран. Конечно, нам бы хотелось, чтобы этот норматив был как можно больше. Вопрос, конечно, будет решаться с учетом финансовых возможностей.

Яна Муижниеце, директор Департамента социального страхования Министерства благосостояния Латвийской Республики:

В Латвии эта сумма зависит от длительности страхового стажа. Если страховой стаж превышает 30 лет, тогда эта сумма составляет 65% средней заработной платы.