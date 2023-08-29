Помогать другим легко. БРСМ проводит благотворительную акцию «В школу с добрым сердцем»

Мария Сабирова, корреспондент:

Помогать другим легко. В преддверии нового школьного сезона БРСМ проводит благотворительную акцию «В школу с добрым сердцем». Традиционно проект проходит с 1 августа и продлится по 5 сентября.

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

В рамках этого проекта наши волонтеры БРСМ «Доброе сердце» не только организуют пункты сбора канцелярских товаров и нужных принадлежностей для подготовки к новому учебному году тем категориям, которые испытывают трудности при подготовке к 1 сентября. Ну и конечно, организовывают мастер-классы, всевозможные активности, представления, где, собственно говоря, и вручают собранные портфели как для первоклассников, так и для других классов. Стоит отметить, что пункт добра открыт практически во всех торговых центрах и школьных базарах. При желании можно обратиться в районные комитеты БРСМ и передать нужные товары для школы.

Александра Шершень, второй секретарь БРСМ Московского района г. Минска:

По результатам акции «В школу с добрым сердцем» все собранные канцелярские принадлежности будут переданы малоимущим семьям, многодетным семьям, детским домам семейного типа, а также другим социальным учреждением, где проживают дети.

По завершении проекта большие рюкзаки с канцелярскими принадлежностями отправятся к своим юным владельцам. Среди вещей могут быть не только тетради и ручки, но и школьная форма. Александра Шершень:

Роль нашей работающей молодежи здесь огромная. Также в рамках этой акции работающая молодежь помогает своим коллегам, которые также имеют большое количество детей в семье. По словам организаторов, количество желающих принять участие растет. Многие коробки активно наполняются канцелярией. Кроме того, подобные благотворительные проекты помогают неравнодушной молодежи определиться с жизненной позицией.