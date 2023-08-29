ГАИ проверяет соблюдение ПДД водителями общественного транспорта

Новости Беларуси. В зоне внимания ГАИ – водители городского пассажирского транспорта и маршрутных такси. Профилактические рейды в столице продлятся по 30 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переполненные салоны, плохое техническое состояние, превышение скорости – все это ведет порой к непоправимым последствиям на проезжей части. В случае выявления нарушений законодательства меры административного воздействия затронут как водителей, так и ответственных за эксплуатацию транспорта. Сейчас рассматривают нововведения, призванные защитить и водителей, и пассажиров. Проект документа предусматривает создание единого реестра автомобильных перевозчиков и обязательную установку видеонаблюдения во всех автомобилях.