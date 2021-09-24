Овощи, рыба, мёд и саженцы. Где будут проходить сельхозярмарки выходного дня в Минске?

Новости Беларуси. В Минске проходит сезон сельскохозяйственных ярмарок выходного дня. В них принимают участие торговые организации, предприятия потребительской кооперации и фермеры со всей страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Точки расположены преимущественно вблизи жилых домов. Всего 140 площадок. Но самые большие ярмарки развернутся в Заводском районе возле «Чижовка-Арены» с 09:00 до 16:00, в Ленинском – с 10:00 на проспекте Рокоссовского, 114. Порадуют своим ассортиментом ярмарки и в Московском районе – на Есенина, 9. Торговля также будет организована в Партизанском районе – по улицам Филимонова и Пулихова, а в Первомайском – на Руссиянова, 1.