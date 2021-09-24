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Овощи, рыба, мёд и саженцы. Где будут проходить сельхозярмарки выходного дня в Минске?

24 сентября 2021 19:45
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Новости Беларуси. В Минске проходит сезон сельскохозяйственных ярмарок выходного дня. В них принимают участие торговые организации, предприятия потребительской кооперации и фермеры со всей страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Овощи, рыба, мёд и саженцы. Где будут проходить сельхозярмарки выходного дня в Минске?-1

Точки расположены преимущественно вблизи жилых домов. Всего 140 площадок. Но самые большие ярмарки развернутся в Заводском районе возле «Чижовка-Арены» с 09:00 до 16:00, в Ленинском – с 10:00 на проспекте Рокоссовского, 114. Порадуют своим ассортиментом ярмарки и в Московском районе – на Есенина, 9. Торговля также будет организована в Партизанском районе – по улицам Филимонова и Пулихова, а в Первомайском – на Руссиянова, 1.

Овощи, рыба, мёд и саженцы. Где будут проходить сельхозярмарки выходного дня в Минске?-4

Здесь традиционно организована реализация плодоовощной, мясной и молочной продукции, рыбы, меда, саженцев, посадочных материалов. Все отечественного производства и по выгодным ценам. Приобрести плодоовощную продукцию можно будет до 14 ноября.

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

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