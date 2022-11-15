Помог в строительстве местного костёла. В Ивенце открыли памятную доску мецената Эдуарда Коверского

Новости Беларуси. В городском поселке Ивенец открыли памятную доску в честь 185-летия Эдуарда Коверского – военного топографа, геодезиста и ученого. Известный картограф родился в 1837 году в городе Дисна, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Он окончил две академии, основал картографическую школу. А 115 лет назад меценат помог в строительстве костела Святого Алексея в Ивенце.

Символично, что именно здесь решили увековечить память топографа – возле храма установили бронзовый барельеф. Камень нашли в окрестностях Ивенца. По словам скульптора Сергея Оганова, круглая форма доски была выбрана неслучайно – она связана с элементами храма, а также символизирует земной шар и компас.

Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:

Ён папрасіў, каб яго пахавалі менавіта ў крыпце Івянецкага касцёла. Гэта такое служэнне народу. Ён не толькі для івянчан далёка невядомы як картограф, тапограф – мецэнат і ініцыятар будаўніцтва касцёла. Дастаткова шануюць імя Кавэрскага, нават на ўваходзе стаіць камень з надпісам аб тым, што тут пахаваны Эльжбета Плявака і Эдвард Кавэрскі.