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Помог в строительстве местного костёла. В Ивенце открыли памятную доску мецената Эдуарда Коверского

15 ноября 2022 14:00
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Новости Беларуси. В городском поселке Ивенец открыли памятную доску в честь 185-летия Эдуарда Коверского – военного топографа, геодезиста и ученого. Известный картограф родился в 1837 году в городе Дисна, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Помог в строительстве местного костёла. В Ивенце открыли памятную доску мецената Эдуарда Коверского-1

Он окончил две академии, основал картографическую школу. А 115 лет назад меценат помог в строительстве костела Святого Алексея в Ивенце.

Помог в строительстве местного костёла. В Ивенце открыли памятную доску мецената Эдуарда Коверского-4

Символично, что именно здесь решили увековечить память топографа – возле храма установили бронзовый барельеф. Камень нашли в окрестностях Ивенца. По словам скульптора Сергея Оганова, круглая форма доски была выбрана неслучайно – она связана с элементами храма, а также символизирует земной шар и компас.

Помог в строительстве местного костёла. В Ивенце открыли памятную доску мецената Эдуарда Коверского-7

Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:
Ён папрасіў, каб яго пахавалі менавіта ў крыпце Івянецкага касцёла. Гэта такое служэнне народу. Ён не толькі для івянчан далёка невядомы як картограф, тапограф – мецэнат і ініцыятар будаўніцтва касцёла. Дастаткова шануюць імя Кавэрскага, нават на ўваходзе стаіць камень з надпісам аб тым, што тут пахаваны Эльжбета Плявака і Эдвард Кавэрскі.

Помог в строительстве местного костёла. В Ивенце открыли памятную доску мецената Эдуарда Коверского-10

Узнать о жизни и деятельности топографа можно и в Ивенецком музее, здесь представлена книга об Эдуарде Коверском. А также можно познакомиться с архивными документами и фотографиями.

# История # общество # Эдуард Коверский # Валентина Адамович # Елизавета Плевако # Фотофакт

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