Уникальный проект от знаменитых атлетов – в Ошмянах открыли многофункциональный спортивный комплекс

Новости Беларуси. Только белорусские материалы и уникальный проект от знаменитых атлетов. В Ошмянах открыли многофункциональный комплекс в рамках проекта Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка состоит из нескольких зон: баскетбольная, велосипедная, воркаут с почти двумя десятками тренажеров. Найдется и занятие для людей с ограниченными возможностями. Здесь можно упражняться как в тяжелой атлетике и гимнастике, так и в игровых видах спорта. Напольное покрытие выполнено по особым технологиям и минимизирует травмоопасность. Особенность комплекса в том, что в разработке проекта участвовали титулованные белорусские спортсмены.

Михаил Ромейко, ученик Ошмянской гимназии № 1:

Занимаюсь спортом с самого детства, уже с четырех лет, и на протяжении 11 лет – мне сейчас 15 – увлекаюсь каратэ. И эта площадка – очень большой подарок, потому что заниматься, тренироваться на улице еще намного полезнее, чем дома.

Людмила Волчек, заслуженный мастер спорта Беларуси, трехкратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам:

Я уже апробировала этот тренажер. Вы знаете, эта вещь – мечта каждого спортсмена. И такая доступность – это просто бомба.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Комплекс полностью был разработан нашим знаменитым белорусским дзюдоистом. И внедрены в производство наилучшие технологии мировые, разработки все белорусские, предприятие белорусское.