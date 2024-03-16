Куда смогут полететь белорусы в 2024-м? «Белавиа» расширяет географию полётов

Куда смогут полететь белорусы в 2024-м? Национальный авиаперевозчик расширяет географию направлений. Так, в Министерстве транспорта и коммуникаций сообщили, что в ближайшем времени возобновятся чартерные рейсы в Катар, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассматривается вопрос о приходе китайского авиаперевозчика. Это может произойти к концу марта. Также планируют подписать соглашения о воздушном сообщении с Венесуэлой, Сейшелами и Кенией. А уже с апреля раз в неделю наши самолеты начнут осуществлять регулярные перелеты в Санью – остров Хайнань.

Станут «ближе» для белорусов и российские регионы. Со следующего месяца полетим в Махачкалу и Дагестан. В планах также открытие рейсов Гомель – Санкт-Петербург и Брест – Москва.