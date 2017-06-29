Поменять цвет волос: приложение белорусских программистов набирает популярность

Новости Беларуси. Примерить на себя все цвета радуги. Теперь это возможно, благодаря белорусским программистам. Отечественная IT-компания разработала уникальное приложение, которое позволяет виртуально в живом видео менять цвет волос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гамма красок настолько широка, что есть возможность сменить реальный образ на сказочный, став Мальвиной или русалкой.

Очередная разработка белорусских специалистов уже стала популярна у пользователей, которые активно делятся своими необычными фото в социальных сетях.