Люди – объединяющее историческое звено: памятный стенд открыли на предприятии «Мингаз»

Новости Беларуси. Памятный стенд, посвящённый участникам Великой отечественной войны сегодня открыли на предприятии «Мингаз». На фотографиях родные и близкие сотрудников,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установили стенд в рамках акции «В строю всегда, в памяти навечно». Началась она год назад в школьных коридорах, сейчас такие стенды находятся в более чем в трёх сотнях мест по всей стране.