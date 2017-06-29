Люди – объединяющее историческое звено: памятный стенд открыли на предприятии «Мингаз»
Новости Беларуси. Памятный стенд, посвящённый участникам Великой отечественной войны сегодня открыли на предприятии «Мингаз». На фотографиях родные и близкие сотрудников,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Установили стенд в рамках акции «В строю всегда, в памяти навечно». Началась она год назад в школьных коридорах, сейчас такие стенды находятся в более чем в трёх сотнях мест по всей стране.
Алеся Федорович, начальник отдела делопроизводства и контроля УП «Мингаз»:
Здесь расположена фотография моего прадеда Солдатенко Игната Семеновича, который в годы войны являлся комиссаром партизанского отряда №45 «За Родину». Мы, наше поколение, являемся потомками тех героев и будем всегда чтить и умножать эти традиции, и своим детям будем прививать этот урок патриотизма.
Максим Мисько, председатель правления ОО «Белорусский фонд мира», депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Тот мир, который мы все вместе добыли, очень важно нам всем сейчас сберечь. Вот они все те люди, наши близкие, родные, рядышком. Они добыли, и вот мы работаем вместе. Мы обратили внимание, что даже отношения в трудовых коллективах становятся теплее.
Организаторы акции надеются за несколько лет охватить все школы и предприятия страны.