Лес Беларуси стихией не сломлен и восстановлен: Министерство лесного хозяйства сняло фильм о ликвидации урагана 2016 года

Новости Беларуси. Фильм по устранению последствий урагана 2016 года представило Министерство лесного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Съемки велись на протяжении 10 месяцев. В это время практически вся отрасль была задействована на восстановительных работах. Параллельно с уборкой поваленных деревьев готовилась территория к посадке новых.

Съемочная группа побывала в самых поврежденных стихией местах и отсняла уникальные кадры. В ленту вошли и разработка буреломов, и тяжелейшие условия работы на опасных участках, и посадка молодых саженцев. Однако, чтобы на месте скошенных ветром деревьев появился новый лес, потребуется 70 лет.