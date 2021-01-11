«Поменялась. Чистая, очень вкусная вода». Что жители говорят об открытии станций обезжелезивания в Калинковичском районе?

Новости Беларуси. В Калинковичском районе открыли новые станции обезжелезивания. Ввод этих объектов обеспечил питьевой водой должного качества жителей сразу двух населенных пунктов – агрогородков Козловичи и Горбовичи. А это более семи сотен человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в 2020 году в Калинковичском районе построили семь таких станций. И это даже больше, чем планировалось.

Большое спасибо, такую водичку сделали. Как прозрачная, так чистая, вкусная. Мы можем сейчас и помыться, и постирать белье. И у нас все чисто, на посуде нет никакого осадка.

Была ржавая вода, всегда железом отдавала. Мы ее не пили, брали в других местах. А сейчас вообще, даже с первого дня поменялась. Чистая, очень вкусная вода. Спасибо всем, что нам преподнесли такой подарок к Новому году.